Цель на лето. Европейский гранд нацелился на звезду сборной Украины
Наполи сохраняет интерес к Георгию Судакову
Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру в итальянском «Наполи».
По информации Corriere dello Sport, неаполитанский клуб уже работает над потенциальными летними трансферами.
В частности, «Наполи» следит за несколькими игроками – форвардами Джошуа Зиркзе («Манчестер Юнайтед») и Лоренцо Луккой («Удинезе»), защитником Пьетро Комуццо («Фиорентина») и вингером Эдоном Жегрова («Лилль»).
Вариантами же для усиления центра поля неаполитанского клуба являются Габри Вейга из «Аль-Ахли» и непосредственно Судаков. В «Наполи» оценивают возможность подписания каждого из этих игроков.
Ранее Сабо назвал футболиста, который следующим покинет «Шахтер».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фран Гарсия может оказаться в центре скандала
Дэвид Бенавидес мечтает стать лидером рейтинга P4P