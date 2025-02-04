Цель на лето. Европейский гранд нацелился на звезду сборной Украины

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру в итальянском «Наполи».

По информации Corriere dello Sport, неаполитанский клуб уже работает над потенциальными летними трансферами.

В частности, «Наполи» следит за несколькими игроками – форвардами Джошуа Зиркзе («Манчестер Юнайтед») и Лоренцо Луккой («Удинезе»), защитником Пьетро Комуццо («Фиорентина») и вингером Эдоном Жегрова («Лилль»).

Вариантами же для усиления центра поля неаполитанского клуба являются Габри Вейга из «Аль-Ахли» и непосредственно Судаков. В «Наполи» оценивают возможность подписания каждого из этих игроков.

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