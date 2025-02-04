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  4. Цель на лето. Европейский гранд нацелился на звезду сборной Украины
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 16:28 |
1969
2

Цель на лето. Европейский гранд нацелился на звезду сборной Украины

Наполи сохраняет интерес к Георгию Судакову

04 февраля 2025, 16:28 |
1969
2
Цель на лето. Европейский гранд нацелился на звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру в итальянском «Наполи».

По информации Corriere dello Sport, неаполитанский клуб уже работает над потенциальными летними трансферами.

В частности, «Наполи» следит за несколькими игроками – форвардами Джошуа Зиркзе («Манчестер Юнайтед») и Лоренцо Луккой («Удинезе»), защитником Пьетро Комуццо («Фиорентина») и вингером Эдоном Жегрова («Лилль»).

Вариантами же для усиления центра поля неаполитанского клуба являются Габри Вейга из «Аль-Ахли» и непосредственно Судаков. В «Наполи» оценивают возможность подписания каждого из этих игроков.

Ранее Сабо назвал футболиста, который следующим покинет «Шахтер».

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Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Artem_Ponomar
Наполі класний варіант для Судакова. Для такого креативного футболіста думаю Серіа А підійде
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Mark4854590
Судакова потрібно продавати літом. А то додержать до того, що теж у Туреччину поїде
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