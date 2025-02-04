Очень интересное решение. Известно, где пройдет Евро U-21 в 2027 году

УЕФА огласил, где пройдет чемпионат Европы U-21 в 2027 году.

Турнир примут Албания и Сербия. 16 команд в этих двух странах будут соревноваться за трофей. Четыре стадионах в Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожина) и в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар) примут матчи чемпионата. Матч-открытия состоится в Сербии, а финал – в Албании.

Заявка от этих двух стран стала единственной.

Неоднозначности данному решению придает факт вооруженного конфликта между албанцами и сербами с 1998 по 1999 год, который теоретически может создать фундамент для провокаций во время проведения турнира.

Ранее сообщалось о том, что 6 февраля состоится жребий отборочного турнира Евро U-21.