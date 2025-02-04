Принц для Императора. Что скрывается за возвращением Неймара в Сантос

По итогам розыгрыша бразильской Серии А-2023 "Сантос" впервые в своей истории вылетел из элитарного дивизиона и 2024 год был вынужден посвятить решению весьма приземленной задачи – возвращению в когорту лучших. Сделать это "рыбам" удалось, пускай в Серии В они и не выглядели на голову сильнее большинства своих оппонентов. "Сантос" набрал 68 очков, чего оказалось вполне достаточно для того, чтобы занять первое место и вернуться в Серию А. Даже 10 поражений в 38 поединках в целом никак не отразились на настроении болельщиков "рыб", так как куда важнее для них было именно возвращение в элитарный дивизион.

Начало 2025 года принесло фанатам "Сантоса" еще одну потрясающую и эмоциональную новость – в клуб вернулся легендарный его воспитанник Неймар, который покинул Бразилию еще летом 2013-го и с тех пор выступал в Европе за "Барселону" и «Пари Сен-Жермен", а также полтора года находился на заработках в Саудовской Аравии в рядах "Аль-Хиляля".

28 января стало известно, что Неймар согласовал с руководством "Аль-Хиляля" досрочное расторжение контракта, а спустя несколько дней форвард на правах свободного агента перебрался в «Сантос», где ему устроили невероятно помпезную церемонию возвращения, прошедшую под лозунгом: "Принц вернулся" .

И если с ответом на вопрос, почему речь идет о принце, а не о короле, все более менее понятно для подавляющего большинства даже тех болельщиков, которые уделяют чемпионату Бразилии совсем немного внимания (безусловно, главенствующим здесь является фактор Пеле, который навсегда останется Королем как для родного ему "Сантоса", так и для футбола в целом), то вот понять, почему Неймар, вернувшись в стан "рыб", оформил контракт де-факто лишь на пять месяцев (до 30 июня нынешнего года) уже не столь просто. Хотя и здесь ответ в принципе лежит буквально на поверхности: поговаривают, что Неймар просто хочет набрать наилучшую форму и понимает, что проще всего это ему будет сделать в родном клубе, а затем – еще попробовать вернуться в Европу, где он, откровенно говоря, все-таки не сказал своего последнего слова.

Но что еще интереснее: возвращение Неймара в "Сантос" прямо сейчас, как пишут некоторые инсайдеры в Бразилии, скрывает под собой еще как минимум один значимый аспект, а связан он непосредственно с текущим президентом клуба 60-летним Марсело Тейшейрой.

ФК Сантос. Марсело Тейшейра

Дело в том, что нынешний руководитель "рыб" прекрасно осознает, что после возвращения из Серии В, его клубу будет крайне непросто стать сразу же конкурентноспособным в элитарном дивизионе. "Сантос" нуждается не только в кадровом усилении, но и, прежде всего, в укреплении собственных финансовых возможностей. Для этого Марсело Тейшейра активно занимался поиском различных партнеров и, в конце концов, остановил свой выбор на такой одиозной фигуре как отец Неймара.

Президент "Сантоса" рассчитывает, что Неймар-старший, обладающий широким спектром деловых связей в мире футбола, будет способен помочь "рыбам" в достаточно короткие сроки обзавестись богатыми инвесторами и здесь, прежде всего, ставка делается на арабские страны.

Для Марсело Тейшейры очень важно сделать "Сантос" успешным как можно скорее для того, чтобы вскоре этот опытный функционер сумел передать бразды правления клубом своему сыну Марселиньо, которому пока нет еще и тридцати. Поговаривают, что нынешний босс "рыб" буквально одержим этой идеей и считает, что способен ее реализовать только в том случае, если команда будет добиваться успеха, вследствие чего на выборах кандидатура его сына, как преемника, окажется наиболее привлекательной.

Но пока для воплощения этих планов перед Марсело Тейшейрой возникает немало преград. Первая из них связана с тем, что в действующем уставе клуба запрещено продавать более 49% акций сторонним инвесторам, фактически переводя клуб в формат так называемого Sociedade Anonima do Futebol (SAF).

Президент "Сантоса" полагает, что привлечение в ряды клуба Неймара станет для него тем самым козырем, который уже в ближайшее время поможет ему добиться изменения устава и, как следствие, устранения главной юридической проблемы на пути к договоренностям с иностранными инвесторами. Пяти месяцев, на которые рассчитан контракт "принца", по прикидкам Марсело Тейшейры, будет более чем достаточно, чтобы реализовать эту часть плана. Именно поэтому спортивных задач в настоящий момент возвращение Неймара в "Сантос" имеет куда меньше, нежели общественно-политических, так как сезон в бразильской Серии А стартует только 29 марта и продлится аж до 21 декабря, то есть де-факто большую его часть "рыбы" все равно будут играть без звездного возвращенца.

Неймара-старшего Марсело Тейшейра видит в роли такого себе посредника между ним, как руководителем "Сантоса", и потенциальными инвесторами из арабского региона. Президент "рыб" полагает, что деловые связи отца Неймара помогут установить прочные деловые отношения бразильскому клубу с теми, кто обладает существенными финансовыми возможностями, в ответ на что посреднику будет выплачено щедрое денежное вознаграждение.

Для арабов, как передают планы Тейшейры бразильские инсайдеры, заход в "Сантос" может быть очень интересным по причине того, что этот клуб пользуется мировой известностью, а также обладает академией пристойного уровня, которая практически каждый год выпускает несколько очень и очень талантливых исполнителей. Их дальнейшая перепродажа может выглядеть интересным совместным бизнесом для нынешнего босса и потенциальных спонсоров "Сантоса".

Проще говоря, в Бразилии уверены, что нынешнее возвращение Неймара в "Сантос", которое, скорее всего, окажется весьма краткосрочным, – это лишь попытка Марсело Тейшейры укрепить свою власть в клубе, став там сперва безальтернативным руководителем по примеру Флорентино Переса в мадридском "Реале", а со временем – тем, кто без особых проблем передаст бразды правления своему отпрыску Марселиньо. И помпезное шоу под названием "Принц вернулся" было нужно только для того, чтобы как можно ярче продемонстрировать огромную заслугу в этом действующего президента "Сантоса" Марсело Тейшейры – того, кому "принц" Неймар и должен помочь стать таким себе "Императором", чья воля и власть не подвергаются сомнениям.

Instagram. Марсело Тейшейра с cыном Марселиньо

Интересно и то, что "клан Тейшейры", на самом деле, является весьма знаковым для современной истории "Сантоса". Отец нынешнего президента «рыб» Милтон Тейшейра возглавлял клуб с 1984 по 1986 годы, а сам Марсело Тейшейра уже в третий раз восседает в кресле главного босса родного клуба Пеле. Впервые президентом "Сантоса" Марсело Тейшейра стал в 1992 году, но уже в 1994 уступил кресло другому человеку, а впоследствии ему посчастливилось вернуться в 2000-м, и тогда на руководящей должности он задержался аж до 2009-го. Именно в период второго президентства Марсело Тейшейры в "Сантосе" появились молодые таланты Диего, Робиньо и Элано, которым впоследствии посчастливилось заявить о себе и на европейском континенте.

В минувшем году Марсело Тейшейра вновь вернулся в президентское кресло "Сантоса" и, кажется, на этот раз он готов использовать все возможности, чтобы опять задержаться в нем как можно дольше, а после, как по наследству, передать престижную должность своему сыну Марселиньо. Что ж, посмотрим, удастся ли у Тейшейры сработаться с Неймаром-старшим и использовать по максимуму любовь сторонников "Сантоса" к Неймару-младшему, чтобы реализовать все свои цели. Согласитесь, непосредственно футбол в этой всей комбинации, о которой активно перешептываются в Бразилии, отходит на второй, если и вовсе не на третий план. Впрочем, вряд ли в Украине подобным еще можно кого-то всерьез удивить…

Текст: meta.ua