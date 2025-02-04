ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал звездного нападающего Челси
Жоау Феликс проведет в Италии полгода
Итальянский «Милан» официально объявил о подписании португальского нападающего лондонского «Челси» Жоау Феликса.
Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании. В соглашении не предусмотрена опция выкупа.
В сезоне 2024/25 Жоау Феликс провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее «Милан» официально объявил о подписании полузащитника «Монцы» Уоррена Бондо.
Creativity, flair and pure talent 🤩— AC Milan (@acmilan) February 4, 2025
Bem-vindo, João 🇵🇹💫#DNACMilan #SempreMilan
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