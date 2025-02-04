ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал звездного нападающего Челси

Итальянский «Милан» официально объявил о подписании португальского нападающего лондонского «Челси» Жоау Феликса.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании. В соглашении не предусмотрена опция выкупа.

В сезоне 2024/25 Жоау Феликс провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Милан» официально объявил о подписании полузащитника «Монцы» Уоррена Бондо.