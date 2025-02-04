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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал звездного нападающего Челси
Англия
04 февраля 2025, 16:18 |
1382
2

ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал звездного нападающего Челси

Жоау Феликс проведет в Италии полгода

04 февраля 2025, 16:18 |
1382
2
ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал звездного нападающего Челси
ФК Милан. Жоау Феликс

Итальянский «Милан» официально объявил о подписании португальского нападающего лондонского «Челси» Жоау Феликса.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании. В соглашении не предусмотрена опция выкупа.

В сезоне 2024/25 Жоау Феликс провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Милан» официально объявил о подписании полузащитника «Монцы» Уоррена Бондо.

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Дмитро Вус Источник: ФК Милан
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Умник
Боже где его только не носило.
Точно, метал 1925
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Artem_Ponomar
Фелікс по трохи перетворюється на Морату, в багатьох топових клубах побував але розкритися поки що так й не зміг
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0
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