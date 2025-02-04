Суркис рискнул, не отпустив Бражко в Вулвз, но и дал игроку новую мотивацию

Итак, Владимир Бражко остается в «Динамо» как минимум до конца сезона-2024/25. Президент «бело-синих» Игорь Суркис, комментируя слухи о вероятном переезде опорного полузащитника в английский «Вулверхэмптон», однозначно дал понять, что на текущий момент его приоритетом является вовсе не распродажа ключевых исполнителей первой команды с максимальной монетизацией состава, а выигрыш «золотых» медалей чемпионата в текущем сезоне с дальнейшей попыткой пробраться в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.

«Бражко остается в «Динамо». Потому что мы, прежде всего, руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам нужно выиграть чемпионат и получить возможность сразиться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир – ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это гораздо важнее, чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже», – заявил Суркис.

Английские «волки», балансирующие в настоящий момент на грани зоны вылета из Премьер-лиги, были очень заинтересованы в подписании Бражко до закрытия зимнего трансферного окна. По информации инсайдеров, общая сумма сделки могла составить 20 миллионов евро, включая бонусные выплаты. Сумма, мягко говоря, немаленькая, по меркам нынешних реалий украинской Премьер-лиги, и учитывая тот факт, что оценочная стоимость Бражко на портале Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Почти сразу после появления слухов об интересе «Вулверхэмптона» к Бражко стало понятно: сам футболист горит желанием перебраться в АПЛ, пусть даже речь идет и об одной из наименее успешных команд в текущем ее розыгрыше. И поначалу якобы «Динамо» было готово заключить сделку, но в какой-то момент ситуация изменилась кардинально. Для спасения ситуации «волки» даже привлекли именитого португальского агента Жорже Мендеша, но его опыт, влияние и харизма не смогли убедить Игоря Суркиса все-таки одобрить трансфер полузащитника.

Когда стало понятно, что сделки не будет, в СМИ сразу же просочилась информация о том, что Бражко тщательно вычистил свою страницу в Instagram, убрав оттуда все фотографии, где он был в одежде с символикой «Динамо». Кто-то воспринял это как обиду футболиста, кто-то – как детскую выходку, а президент киевского клуба заявил, что Бражко якобы абсолютно нормально и адекватно отнесся к срыву переезда в Англию.

«Мы очень хотим видеть Бражко в топовом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем», – сказал Суркис.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

За отказ продавать Бражко сейчас в АПЛ за 20 миллионов евро президента «Динамо» уже очень многие поспешили раскритиковать. Болельщики делают это в соцсетях, а футбольные селебритис – со страниц интернет-изданий. Причем логика и первых, и вторых более чем понятна: далеко не каждый день за игрока из клуба УПЛ предлагают такие значительные деньги, да и всего в своей истории «Динамо» продало только пятерых футболистов (Драгович, Забарный, Миколенко, Шевченко и Ярмоленко) за 20 или более миллионов евро. Отказываться от такой суммы, да еще и на фоне откровенно провального, что признали и в самом киевском клубе, выступления в Лиге Европы – это нечто, как кажется, за гранью разумного.

На самом деле, президент «Динамо» Игорь Суркис действительно пошел на существенный риск. Как опытный игрок (не будем забывать многочисленные слухи об успехах и провалах босса «бело-синих» в казино), руководитель киевского клуба не мог не понимать, какие последствия его решения потенциально маячат на горизонте. Во-первых, это очевидная обида футболиста, о которой уже заговорили журналисты и болельщики. Во-вторых, Бражко может потерять стимул играть за «Динамо», мотивируя это тем, что по нему приходило более чем рыночное предложение, которое было отвергнуто. В-третьих, летом из «Вулверхэмптона» за Владимиром уже вряд ли кто-то вернется, хотя бы потому, что клуб успел доукомплектовать позицию другими исполнителями, да и слова Суркиса о «более статусном клубе» и о том, что «волки» вскоре «могут оказаться в Чемпионшипе» в какой-то степени задели самолюбие боссов английского клуба. И пускай последнее не имеет ничего общего с профессиональным ведением дел, но все мы прекрасно осознаем – личные отношения и обиды способны играть ключевую роль не только в бизнесе, но и в политике, где порой, казалось бы, подобного не может быть априори.

Как бы там ни было, но парадокс заключается в том, что за отказ продать Бражко в зимнее трансферное окно Игоря Суркиса стоит не только критиковать, но и хвалить. На самом деле, в решении босса «Динамо» найдется и немало положительных моментов. Самые очевидные из них, естественно, заключаются в том, что во второй части сезона Бражко сможет помочь «бело-синим» использовать существенную фору над «Шахтером» и добыть такое желанное чемпионство в УПЛ-2024/25. В январе киевляне уже лишились ключевого голкипера Георгия Бущана, перебравшегося в Саудовскую Аравию, и остаться еще и без важного игрока середины поля было бы очень существенным ударом по турнирным амбициям и кадровому потенциалу «Динамо».

Но Суркис, кажется, решил начать и куда более тонкую игру, чем это заметно, по крайней мере, на первый взгляд. Давайте обратим внимание на то, что сразу же после информации об отказе «Динамо» продавать Бражко в «Вулверхэмптон», в отечественных СМИ появились слухи о возможности потенциального ухода Владимира из киевского клуба летом 2025-го, причем не куда-то там в стан очередного аутсайдера из европейской топ-лиги, а в ряды 19-кратного чемпиона Италии и 7-кратного победителя Лиги чемпионов «Милана». Более того, речь идет даже о большей сумме, чем 20 миллионов евро, с учетом бонусов, которые предлагал сейчас «Вулверхэмптон».

Правдива ли эта информация? Сказать сложно, потому как подобного рода инсайды всегда возникают отнюдь не на пустом месте. Их источником все равно кто-то является, и этот кто-то, как правило, использует появление слухов в прессе в собственных интересах. И тот факт, что сплетни про вероятный трансфер Бражко в «Милан» появились именно сейчас, как раз после провала переговоров по опорному хавбеку с «Вулверхэмптоном», только подтверждают вышеизложенный тезис.

Проще говоря, не стоит исключать, что президент «Динамо» посредством санкционированного «слива» информации о серьезном интересе «Милана» к Бражко в публичную плоскость попросту пытается раскрыть перед своим молодым футболистом новый вызов, предоставить, так сказать, новую мотивацию. В тот момент, когда Владимир был готов зацепиться за первую же серьезную возможность уехать из Украины в европейскую топ-лигу, причем даже в клуб с весьма сомнительными турнирными перспективами, перед ним совершенно чудным образом открывается иная, еще более привлекательная, реальность – всего через три-четыре месяца перебраться в стан одного из признанных грандов мирового футбола, с которым у руководства «Динамо» в прошлом уже существовали прекрасные деловые отношения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

И в этой ситуации обижаться на Игоря Суркиса Владимиру Бражко не имеет никакого смысла, если только он не враг для своей же собственной карьеры. Наоборот, президент «Динамо» дает своему футболисту четкий посыл – мол, твой потенциальный уровень значительно более высокий, чем «подвал» турнирной таблицы АПЛ. Конечно, Бражко очень хорошо помнит путь, который удался Илье Забарному, уезжавшему из «Динамо» в «Борнмут», когда турнирные дела и задачи «вишен» были очень схожими на ситуацию, в которой ныне оказались «волки», но… Есть же и примеры с Шевченко и, уж простите за упоминание, хотя из песни слов не выбросишь, Каладзе, которые из Киева уезжали непосредственно в «Милан» и становились там ключевыми фигурами.

Безусловно, наши клубы очень часто передерживают своих игроков, цепляясь за их то ли реальный, то ли мнимый талант едва ли не до момента, когда перспектива их выгодной продажи на трансферном рынке превращается в полный «пшик». История ухода Тараса Степаненко из «Шахтера» на правах свободного агента в турецкий «Эюпспор» является наглядным примером этого тезиса: в свое время футболиста не пожелали отпускать в скромный, как казалось руководству «горняков», «Кристал Пэлас», а после никаких более интересных и предметных предложений по своему хавбеку дончане так и не получили.

Но, с другой стороны, довольно часто в реалиях УПЛ существовал просто «отказной принцип», когда футболиста не продавали куда-то без очевидных вариантов изменения ситуации к лучшему уже в ближайшей перспективе. В случае с Бражко «Динамо» то ли сознательно, то ли ситуативно играет совсем по иным, куда более прогрессивным и увлекательным, правилам, и кажется, ругать за это боссов «бело-синих» не стоит. Как минимум, прямо сейчас, на «горячую голову». Пройдет время, которое обязательно проявит реальность нынешних инсайдов, и мы еще получим возможность все спокойно и максимально вдумчиво «разложить по полочкам».