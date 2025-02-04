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Англия
04 февраля 2025, 18:14 | Обновлено 04 февраля 2025, 18:15
1300
2

Под предводительством Хвичи. Топ-10 трансферов зимнего окна

Sport.ua собрал все знаковые переходы нынешней зимы

04 февраля 2025, 18:14 | Обновлено 04 февраля 2025, 18:15
1300
2
Под предводительством Хвичи. Топ-10 трансферов зимнего окна
Коллаж Sport.ua

В ночь на четвертое февраля в ведущих европейских футбольных лигах закрылось трансферное окно. Нельзя сказать, что закрылось оно слишком громко. Да и когда открытым было, излишнего шума тоже удалось избежать. Однако, как и при любом другом трансферном окне, так и при нынешнем без топовых переходов не обошлось. Мы собрали наиболее знаковые из них (на наш субъективный взгляд). Что из этого получилось – вашему вниманию.

Хвича Кварацхелия

Гражданство: Грузия
Откуда: «Наполи»
Куда: «ПСЖ»
Сумма трансфера: 70 млн евро (плюс бонусы)

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Если говорить с точки зрения звучности фамилии игрока, и звучности клубов, то наверняка это самый крутой трансфер нынешней зимы. «Сен-Жермен» торговал грузинского полузащитника у «Наполи» еще прошлым летом. Парижане даже договорились тогда с самим футболистом, но «Наполи» такое положение дел не устроило. В том смысле, что переговоры шли за спиной неаполитанцев. И президент «партенопеи» Де Лаурентис тогда заявил, что меньше, чем за 150 миллионов, Хвичу не продаст. Но продал в два раза дешевле. Квара не захотел продлевать контракт с «Наполи», и Де Лаурентис от греха подальше решил пристать на предложение все того же «Парижа». На новом месте грузинский хавбек будет зарабатывать почти в пять раз больше, чем на старом.

Джон Дуран

Гражданство: Колумбия
Откуда: «Астон Вилла»
Куда: «Аль-Наср»
Сумма трансфера: 77 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

Очень интересный трансфер. Но, в то же время, весьма странный трансфер. Этот 21-летний форвард стал настоящим яблоком раздора для ведущих европейских клубов. За колумбийцем охотились гранды АПЛ, а также «Реал». Королевский клуб был ближе всех к покупке венесуэльца. Во всяком случае, именно так долго казалось. Однако в итоге Дуран оказался и не в Примере, и не в АПЛ, а в чемпионате Саудовской Аравии. Его купил клуб, за который выступает Криштиану Роналду – «Аль-Наср». Сложно сказать, выиграет ли от этого перехода молодой футболист (ну, кроме зарплаты), а вот то, что от этого перехода выиграла «Астон Вилла», это однозначно. Бирмингемцы в 2023-м приобрели этого игрока у «Чикаго Файр» за смешные по нынешним меркам деньги.

Омар Мармуш

Гражданство: Египет
Откуда: «Айнтрахт»
Куда: «Манчестер Сити»
Сумма трансфера: 75 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Гегемоны АПЛ последних шести-семи сезонов в сезоне нынешнем – и не гегемоны совсем. Посыпалась команда Гвардиолы, откровенно посыпалась. Один влет «Арсеналу» чего стоит. Посему не удивительно, что «горожане» вышли на трансферный рынок в поисках квалифицированного игрока атаки. Было бы удивительнее в разы, если бы они не вышли. Мармуша небезосновательно называют преемником Салаха. Дриблинг, скорость, видение поля – все есть у этого нападающего. Но вот есть ли у него время, чтобы спасти нынешний сезон для своей новой команды – большой вопрос.

Нико Гонсалес

Гражданство: Испания
Откуда: «Порту»
Куда: «Манчестер Сити»
Сумма трансфера: 60 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Можно лишь по-хорошему удивляться и завидовать, как «Порту» умеет находить таланты, раскручивать их, а потом продавать за баснословные деньги. С другой стороны, можно посочувствовать «Барселоне», за которую не так давно играл Нико Гонсалес, но так и не сумел стать своим в фактически родном клубе. Правда, от этой продажи каталонский гранд все равно будет не в накладе. По данным испанской прессы, «Барса» получил сорок процентов от сделки. А «Сити», дабы долго не торговаться, просто активировал клаусулу Гонсалеса.

Хави Симонс

Гражданство: Нидерланды
Откуда: «ПСЖ»
Куда: «Лейпциг»
Сумма трансфера: 50 млн евро (плюс бонусы)

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Симонс засветился в «Барселоне». Но, как и многим молодым талантам из академии, ему не удалось пробиться в первую команду «блауграны». Летом 2019-го Хави перешел в «ПСЖ». Бесплатно перешел. Но и на новом рабочем месте у него не очень получилось. Точнее, не получилось вовсе. Парижане отдали его в аренду. Сначала в ПСВ, затем в «Лейпциг». За немецкий клуб он и выступал до сих пор. А в нынешнее трансферное окно «Ред Булл» полностью выкупил контракт Симонса у «ПСЖ». С учетом бонусов, окончательная сумма может достичь 80 миллионов евро.

Вандерсон Галену

Гражданство: Бразилия
Откуда: «Порту»
Куда: «Аль-Ахли»
Сумма трансфера: 50 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Вандерсон Галену

Этот форвард должен был хорошенько запомниться болельщикам нашего «Шахтера». Еще бы, ведь в прошлом сезоне этот парень в двух поединках против «горняков» в рамках группового турнира Лиги чемпионов забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Не Вандерсон, а какой-то дурной сон для «оранжево-черных». Бразилец мог оказаться в чемпионате Саудовской Аравии еще прошлым летом, но тогда сделка с «Аль-Иттихадом» в самый последний момент сорвалась. В этот раз не сорвалась. «Аль-Ахли» смог удовлетворить все запросы португальского клуба. Да и самого форварда.

Сантьяго Хименес

Гражданство: Мексика
Откуда: «Фейеноорд»
Куда: «Милан»
Сумма трансфера: 32,5 млн евро (плюс бонусы)

Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

Наглядный пример того, как ослабить своего будущего соперника. В 1/16 финала Лиги чемпионов «Милан» сыграет как раз с «Фейеноордом». И вот накануне этого противостояния «россонери» сделали ход конем – приобрели бомбардира роттердамского клуба. В нынешнем сезоне на счету Сантьяго – 16 мячей в 19 поединках. На новом месте Хименес будет выступать под знаковым седьмым номером. Соглашение миланского клуба с 23-летним форвардом рассчитано до лета 2029 года. На этом трансфере «Фейеноорд» неплохо заработал. В свое время, то есть в 2022-м, клуб из Роттердама заплатил за мексиканского нападающего лишь шесть миллионов евро.

Маркус Рэшфорд

Гражданство: Великобритания
Откуда: «Манчестер Юнайтед»
Куда: «Астон Вилла»
Сумма трансфера: аренда

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Никогда такого не было, и вот снова. Все главные тренеры «МанЮнайтед», работавшие на «Олд Трафорд» после ван Гала, пытались как-то находить подход к молодому дарованию. Рэшфорд с годами стал олицетворять не только атаку манкунианцев, но и команду в целом. Однако так и не сумел в итоге превратиться из хорошего в топового футболиста. Так и остался вечно перспективным. Нынешний наставник «красных дьяволов» Аморим и вовсе не стал искать подход к Маркусу, фактически указав тому на дверь. Дескать, мне не нужны игроки, которые не отрабатывают на тренировках. И клуб поддержал наставника. Рэшфорд переходит в «Астон Виллу». Пока что – на правах аренды. При этом клуб из Бирмингема будет закрывать семьдесят процентов зарплаты Рэшфорда. В договоре между клубами предусмотрена опция выкупа контракта. Если «вилланы» ее активируют, то будут обязаны заплатить «МЮ» сорок миллионов евро, а сам футболист получит контракт на три с половиной года.

Кайл Уокер

Гражданство: Англия
Откуда: «Манчестер Сити»
Куда: «Милан»
Сумма трансфера: аренда

Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Комментируя переход Уокера из «Сити» в «Милан», генеральный директор «россонери» Златан Ибрагимович был краток: «Потому что Кайл – альфа в раздевалке». Трудовое соглашение 34-летнего игрока сборной Англии с «Сити» рассчитано до лета 2026 года, однако Кайл попросил руководство клуба и Гвардиолу его отпустить. Мол, что мог дать команде – уже дал, и больше из себя выжать не может. И хочет на «старость» получить новый вызов. А почему именно в «Милан»? Говорит, следил за этой командой с детства. И 32-й номер выбрал не случайно, а потому, что под ним не так давно играл в миланском суперклубе Дэвид Бекхэм. В конце сезона «Милан» может выкупить контракт Уокера в «Сити». Ориентировочная сумма – десять млн евро.

Альваро Мората

Гражданство: Испания
Откуда: «Милан»
Куда: «Галатасарай»
Сумма трансфера: аренда

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Неожиданно. То, что капитан сборной Испании, чемпион Европы-2024, испытывает определенные трудности на «Сан-Сиро», ни для кого не было секретом. Но вот то, что Мората решится на переход в чемпионат Турции, для многих стало шоком. Тем не менее, случилось то, что случилось. «Спасибо, что дали мне шанс надеть эту футболку. «Милан» – невероятный клуб, а еще более невероятные люди, которые в нем работают. Спасибо всем» – это прощальное письмо от Альваро «Милану». В «Галатасарай» он перешел на правах аренды до конца нынешнего сезона. По имеющейся информации, в соглашении между двумя клубами предполагается опция обязательного выкупа. За 15 млн евро.

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статьи эксклюзив Хвича Кварацхелия Джон Дуран Омар Мармуш Сантьяго Хименес Хави Симонс Нико Гонсалес Маркус Рэшфорд Кайл Уокер Альваро Мората
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Здається, найкращу угоду провернула Астон Вілла. І грошей пристойно взяли і в ігровому плані не дуже багато втратили
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0
Harun Bakircioğlu
Интересно будет глянуть на Решфорда в АВ.
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