ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал вингера сборной Венесуэлы

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании венесуэльского вингера «Депортиво Тачиры» Глейкера Мендосы.

Отмечается, что переход 23-летнего футболиста состоялся на правах годичной аренды с опцией выкупа.

Предыдущим клубом игрока является «Депортиво Тачира», за который он провел матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Глейкер дебютировал за сборную Венесуэлы 18 января 2025 года в товарищеском матче против США (1:3). Тогда он провел на поле все 90 минут. Имеет опыт выступлений в Кубке Либертадорес за «Депортиво Тачира» – 4 матча. Мендоса стал чемпион Венесуэлы в 2024 году.