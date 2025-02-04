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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал вингера сборной Венесуэлы
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 10:12 |
701
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал вингера сборной Венесуэлы

Глейкер Мендоса проведет в криворожском клубе 1 год

04 февраля 2025, 10:12 |
701
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал вингера сборной Венесуэлы
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании венесуэльского вингера «Депортиво Тачиры» Глейкера Мендосы.

Отмечается, что переход 23-летнего футболиста состоялся на правах годичной аренды с опцией выкупа.

Предыдущим клубом игрока является «Депортиво Тачира», за который он провел матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Глейкер дебютировал за сборную Венесуэлы 18 января 2025 года в товарищеском матче против США (1:3). Тогда он провел на поле все 90 минут. Имеет опыт выступлений в Кубке Либертадорес за «Депортиво Тачира» – 4 матча. Мендоса стал чемпион Венесуэлы в 2024 году.

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Дмитро Вус Источник: ФК Кривбасс
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