Вариант для Забарного, ассист Довбика, охота на Калюжного

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29 декабря.

1. Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера

«ПСЖ» является фаворитом на трансфер украинца

2А. Интерес из серьезных чемпионатов. Калюжный может сменить клуб уже зимой

Иван Калюжный может стать игроком заграничного клуба

2В. У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову

Донецкий клуб не собирается отпускать одного из лидеров по бросовой цене

3. Довбик – ассист, но с игрой беда. Рома сыграла вничью с Миланом

Команды обменялись голами в горячем первом тайме, но после перерыва перегорели

4А. Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной

Украинскому футболисту поставили инъекцию стволовых клеток

4В. Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»

Дмитрий Бабелюк прокомментировал новость о допинге украинского футболиста

5А. Ноттингем уже второй. Эвертон с Миколенко в составе проиграл лесникам

Команды встречались в матче 19-го тура АПЛ

5В. Гол в конце матча. Борнмут с Забарным вырвал ничью у Фулхэма

Тоттенхэм и Вулверхэмптон также сыграли вничью

6А. Умер экс-игрок полтавской Ворсклы и одесского Черноморца

Руслану Солянику было всего 40 лет

6В. Попал на концерт к кобзону. Экс-футболист сборной рф погиб на войне

алексей бугаев скрывался в зоне боевых действий, избегая заключения

7. Стало известно, где и против кого начнет новый сезон Снигур

Дарья выступит на турнире WTA 125 в Канберре, Австралия

8А. «Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Экс-чемпион мира уверен, что Александр в реванше победит Дюбуа

8В. Бой за два титула? Журналисты назвали вероятных соперников Ломаченко

Украинский боксер должен объявить о своих планах на будущее после первого января

9. Стало известно, когда Черноморец может избавиться от трансферного бана

Главный тренер команды Александр Бабич настроен оптимистически

10. Валерий ИВАЩЕНКО: «Динамо хватит очков, чтобы стать чемпионом»

Главные претенденты на вылет – «Черноморец» и «Ингулец»