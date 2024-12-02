Потери очков Шахтера и Динамо, невероятный Трубин, инфаркт Бове

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 декабря.

1А. Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух

Львовская команда сравняла счет в компенсированное время

1В. Фаворит оступился в Ковалевке. Динамо не сумело обыграть Колос

Ковалевцы сумели отобрать очки у киевлян

1С. Футбольное харакири. Черноморец с двумя удалениями проиграл Александрии

Неспортивное поведение отдельных игроков стоило команде Бабича зачетных баллов

2А. Суперматч Трубина. Бенфика с мячом Ди Марии и автоголом одолела аутсайдера

Анатолий сделал 5 сейвов, орлы победили Ароку 2:0 в 12-м туре чемпионата Португалии

2В. Первая победа Аморима в АПЛ. Ман Юнайтед уничтожил Эвертон с Миколенко

Игра завершилась со счетом 4:0, в параллельном матче Тоттенхэм сыграл вничью с Фулхэмом

3А. ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание

Эдоардо Бове забрали с поля на автомобиле скорой помощи

3В. Бове попал в реанимацию. Эпилептический приступ привел к остановке сердца

Состояние здоровья игрока Фиорентины будет оценено еще раз через 24 часа

4А. Замашка на чемпионство. Ливерпуль не оставил шансов Манчестер Сити

Команду Слота не могут остановить конкуренты на пути к победе в АПЛ

4В. Гвардиола пояснил, почему Ман Сити проиграл Ливерпулю 4-й матч подряд в АПЛ

«Горожане» проиграли на «Энфилде» 0:2

5. Украинский теннисист провел четвертый финальный матч за сезон

Вадим Урсу не сумел завоевать трофей на 15-тысячнике в Шарм-эш-Шейхе

6. Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой

«Железный Майк» выделил бывшего абсолютного чемпиона мира Риддика Боу

7А. Неплохое начало. Мужская сборная Украины финишировала седьмой в эстафете КМ

Победителями заезда стали представители Франции

7В. Без сюрпризов. Сборная Украины заняла 11-е место в женской эстафете КМ

Золотые медали на последнем круге завоевала шведская команда

8. Определились участники финала четырех Кубка Украины

«Черкасские Мавпы» неожиданно оказались на грани вылета из соревнований

9А. Нападающий Руха: «Шахтер нас ничем не удивил»

Львовяне спасли матч на последней минуте игры

9В. Андрей ЦУРИКОВ: «Быстрый гол Динамо не выбил Колос из колеи»

Ничейный итог в Ковалевке – закономерный



10. Мирослав СТУПАР: «Петряк и Бутко повели себя недостойно»

Экс-арбитр ФИФА – о скандальных удалениях в матче «Александрии» и «Черноморца»