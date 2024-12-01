Украинский теннисист провел четвертый финальный матч за сезон

Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 381) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе, Египет.

В решающем матче украинец в трех сетах уступил Мареку Генгелю (Чехия, ATP 300) за 2 часа и 26 минут.

ITF M15 Шарм-эш-Шейх. Хард. Финал

Марек Генгел (Чехия) [1] – Вадим Урсу (Украина) [2] – 3:6, 6:4, 6:3

Это была вторая встреча соперников. Марек сравнял счет, 1:1.

Урсу провел четвертый финальный матч в 2024 году. На его счету два трофея. Оба титула он завоевал в марте на этих же кортах – в Шарм-эш-Шейхе.