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  4. Андрей ЦУРИКОВ: «Быстрый гол Динамо не выбил Колос из колеи»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 21:51 |
229
0

Андрей ЦУРИКОВ: «Быстрый гол Динамо не выбил Колос из колеи»

Ничейный итог в Ковалевке – закономерный

01 декабря 2024, 21:51 |
229
0
Андрей ЦУРИКОВ: «Быстрый гол Динамо не выбил Колос из колеи»
ФК Колос. Андрей Цуриков

Один из лидеров «Колоса» Андрей Цуриков эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния ковалевцев в 15 туре УПЛ – с «Динамо», которое завершилось вничью – 1:1:

«Важно, что нас не выбил из колеи быстрый гол динамовцев, которые в последнее время для нас являются неудобным соперником. Первый тайм мы вообще можем записать себе в актив и то, что вскоре удалось восстановить паритет - справедливо.

После перерыва уже больше действовали по результату. Территориальное преимущество киевлян сомнений не вызывало, но и ковалевцы несколько раз удачно выбегали от своих владений, но подводила реализация.

Несмотря на то, что у динамовцев из-за участия в Лиге Европы было мало времени для подготовки, они пытались поддерживать высокий темп, опасно атаковали, однако мы удержали ничью. Этим очень довольны, каждое очко очень ценно, ведь турнирное положение «Колоса» еще остается тревожным».

Сейчас «Колос» занимает 12 место в УПЛ, набрав 14 очков.

Ранее мы сообщали, что после завершения встречи «Колос» – «Динамо» президент ковалевцев Андрей Засуха прокомментировал результат поединка.

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Андрей Цуриков Колос Ковалевка Динамо Киев Колос - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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