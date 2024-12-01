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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 18:47 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:49
1180
1

Президент Колоса: «Ничья с Динамо? Премии не обещал, но дал!»

Андрей Засуха прокомментировал выступления команды в текущем сезона 2024/25

01 декабря 2024, 18:47 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:49
1180
1
Президент Колоса: «Ничья с Динамо? Премии не обещал, но дал!»
Андрей Засуха

1 декабря прошел матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Динамо. Коллективы сыграли на стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи президент Колоса Андрей Засуха прокомментировал результат поединка:

– Очень хорошая была игра – и от Динамо, и от нас. Эта ничья для нас не как победа, но мы довольны результатом.

– После того, как сравняли, Колос очень уверенно пошел вперед.

– Да, но во втором тайме уверенно закрылся на своей половине поля. Не все получалось, чтобы мне хотелось. Некоторые моменты на поле мне не нравились.

– Что именно хотели видеть?

– Победу! Бежать, забивать – красивый футбол. Но, в принципе, играли по результату – молодцы, если прагматично подойти к этому.

– Сейчас Колос забивает немного. Что обсуждаете с главным тренером на эту тему?

– Сегодня нам повезло – залетело после рикошета, обычно наоборот – мы бьем–бьем, но рикошет нам не помогает. Но мы работаем. Сегодня мне докладывали наши функционеры, что на тренировке из 20 ударов по воротам мы уже попадаем 15 раз. Динамика есть, ведь когда начинали сезон было 8. Мне нравится, как мы сейчас играем. Как играют наши молодые ребята из U–19, это новое поколение. Вы видели, что сегодня делал Пахолюк в воротах?!

– В течение сезона были слухи, что Александр Поздеев под вопросом на своей должности. У руководства были мысли о смене тренера?

– Ни разу! Это надуманные сплетни. В начале сезона мы договорились, что мы перестраиваем команду полностью – и психологически, и физически, и делаем ставку на молодежь. Мы пригласили Поздеева из U-19 для того, чтобы он подтянул с собой игроков. Поэтому мы омолодили команду и она бежит и понимает, что от нее хочет тренер. У нас получается реализовывать замыслы, пока турнирная таблица этого не подчеркивает, но мы работаем.

– Вы уже были в раздевалке. Возможно, премии пообещали?

– Нет, не пообещал – дал! Мы с уважением относимся к Динамо, поэтому я дал небольшую премию игрокам. Хотя перед матчем не было обещаний по этому поводу. Ребята играли как всегда.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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vruthiy-112
Супер, молодці.!!!
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