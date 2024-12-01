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  4. Гвардиола пояснил, почему Ман Сити проиграл Ливерпулю 4-й матч подряд в АПЛ
Англия
01 декабря 2024, 23:03 | Обновлено 01 декабря 2024, 23:09
1507
1

Гвардиола пояснил, почему Ман Сити проиграл Ливерпулю 4-й матч подряд в АПЛ

«Горожане» проиграли на «Энфилде» 0:2

01 декабря 2024, 23:03 | Обновлено 01 декабря 2024, 23:09
1507
1
Гвардиола пояснил, почему Ман Сити проиграл Ливерпулю 4-й матч подряд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

1 декабря прошел матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

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Команды встретились в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Победу одержали «красные» со счетом 2:0.

Наставник «горожан» Жузеп Гвардиола отреагировал на это поражение, которое стало четвертым подряд для «Сити» в АПЛ.

«У нас не было предсезонной подготовки, а затем травмы, но мы должны соревноваться с учетом этого. Мы боролись, но не создали много моментов.

У нас сейчас нехватка скорости в середине поля, соперники были сильнее в единоборствах. По сравнению с ними мы не очень хорошо играем в переходах на 30-40 метров.

Я, как тренер, защищаю своих игроков, с которыми мы многого достигли в прошлом. Мы должны изменить результаты, и в нужное время мы примем соответствующее решение.

Все стадионы хотят меня уволить, это началось с Брайтона! Возможно, они правы, учитывая наши результаты. Я не ожидал такого на Энфилде. Они сделали это не при счете 1:0, а при счете 2:0. Возможно, им стоило спеть свою песню раньше. Я не ожидал этого от людей из Ливерпуля, но это нормально, это часть игры, и я полностью понимаю. У нас были невероятные поединки. Я уважаю их», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» не может выиграть седьмой матч подряд.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити Жузеп Гвардиола
Дмитро Олійник Источник: BBC
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