Суперматч Трубина. Бенфика с мячом Ди Марии и автоголом одолела аутсайдера
Анатолий сделал 5 сейвов, орлы победили Ароку 2:0 в 12-м туре чемпионата Португалии
1 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами Арока и Бенфика.
Поединок прошел на городском стадионе Аруки. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вначале на 12-й минуте Хосе Фонтан оформил автогол, а на 71-й Ахель Ди Мария реализовал пенальти.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут, сделав 5 сейвов. Украинец предотвратив 1.3 xG.
После 11 сыгранных матчей в национальном первенстве Бенфика с 28 очками занимает второе место в таблице. У лидера Спортинга 33 пункта. Арока с 8 баллами располагается на предпоследней, 18-й позиции.
Чемпионат Португалии. 12-й тур, 1 декабря
Арока – Бенфика – 0:2
Голы: Фонтан, 12 (автогол), Ди Мария, 71 (пен.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдоардо Бове забрали с поля на автомобиле скорой помощи
Наставник «Динамо» прокомментировал ничью в 15-м туре УПЛ