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Чемпионат Португалии
Арока
01.12.2024 20:00 – FT 0 : 2
Бенфика
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Португалия
01 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 01 декабря 2024, 22:25
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Суперматч Трубина. Бенфика с мячом Ди Марии и автоголом одолела аутсайдера

Анатолий сделал 5 сейвов, орлы победили Ароку 2:0 в 12-м туре чемпионата Португалии

01 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 01 декабря 2024, 22:25
710
0
Суперматч Трубина. Бенфика с мячом Ди Марии и автоголом одолела аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами Арока и Бенфика.

Поединок прошел на городском стадионе Аруки. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вначале на 12-й минуте Хосе Фонтан оформил автогол, а на 71-й Ахель Ди Мария реализовал пенальти.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут, сделав 5 сейвов. Украинец предотвратив 1.3 xG.

После 11 сыгранных матчей в национальном первенстве Бенфика с 28 очками занимает второе место в таблице. У лидера Спортинга 33 пункта. Арока с 8 баллами располагается на предпоследней, 18-й позиции.

Чемпионат Португалии. 12-й тур, 1 декабря

Арока – Бенфика – 0:2

Голы: Фонтан, 12 (автогол), Ди Мария, 71 (пен.)

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автогол пенальти Анхель Ди Мария Анатолий Трубин Бенфика Арока чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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