1 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами Арока и Бенфика.

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Поединок прошел на городском стадионе Аруки. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут, сделав 5 сейвов. Украинец предотвратив 1.3 xG.

Чемпионат Португалии. 12-й тур, 1 декабря

Арока – Бенфика – 0:2

Голы: Фонтан, 12 (автогол), Ди Мария, 71 (пен.)

Видеообзор матча: