Арока – Бенфика – 0:2. Пять сейвов Трубина. Видео голов и обзор матча
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1 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами Арока и Бенфика.
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Поединок прошел на городском стадионе Аруки. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут, сделав 5 сейвов. Украинец предотвратив 1.3 xG.
Чемпионат Португалии. 12-й тур, 1 декабря
Арока – Бенфика – 0:2
Голы: Фонтан, 12 (автогол), Ди Мария, 71 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
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