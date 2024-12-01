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Чемпионат Португалии
Арока
01.12.2024 20:00 – FT 0 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
01 декабря 2024, 23:08 |
336
0

Арока – Бенфика – 0:2. Пять сейвов Трубина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии

01 декабря 2024, 23:08 |
336
0
Арока – Бенфика – 0:2. Пять сейвов Трубина. Видео голов и обзор матча
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

1 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами Арока и Бенфика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на городском стадионе Аруки. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут, сделав 5 сейвов. Украинец предотвратив 1.3 xG.

Чемпионат Португалии. 12-й тур, 1 декабря

Арока – Бенфика – 0:2

Голы: Фонтан, 12 (автогол), Ди Мария, 71 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Хосе Фонтан (Арока).
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Арока Бенфика Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор сэйвы Анхель Ди Мария автогол пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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