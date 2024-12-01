Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший в матче. Обнародована оценка Трубина за игру чемпионата Португалии
Португалия
01 декабря 2024, 22:58 | Обновлено 01 декабря 2024, 23:00
130
0

Лучший в матче. Обнародована оценка Трубина за игру чемпионата Португалии

«Бенфика» одолела «Ароку» со счетом 2:0

01 декабря 2024, 22:58 | Обновлено 01 декабря 2024, 23:00
130
0
Лучший в матче. Обнародована оценка Трубина за игру чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика».

Поединок состоялся на городском стадионе Ароки. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Украинец совершил 5 сейвов за игру. Статистический портал WhoScored оценил игру Трубина в 8.1 балла, это лучший показатель среди всех игроков.

По теме:
Суперматч Трубина. Бенфика с мячом Ди Марии и автоголом одолела аутсайдера
Стала известна оценка Миколенко за проваленный матч Эвертона с Ман Юнайтед
Эшторил – Фамаликау – 2:1. Два пенальти решили исход матча. Видеообзор
Бенфика Арока чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для адаптации. В Реале готовы вернуть легенду ради Мбаппе
Футбол | 30 ноября 2024, 23:47 1
Для адаптации. В Реале готовы вернуть легенду ради Мбаппе
Для адаптации. В Реале готовы вернуть легенду ради Мбаппе

Зинедин Зидан может вновь возглавить «бланкос»

ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
Футбол | 01 декабря 2024, 14:16 6
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра

«Александрия» принимает «Черноморец» в 15 туре УПЛ

Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Футбол | 01.12.2024, 07:55
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Футбольное харакири. Черноморец с двумя удалениями проиграл Александрии
Футбол | 01.12.2024, 15:02
Футбольное харакири. Черноморец с двумя удалениями проиграл Александрии
Футбольное харакири. Черноморец с двумя удалениями проиграл Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Футбол | 01.12.2024, 22:15
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
30.11.2024, 20:31 1
Бокс
Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
30.11.2024, 13:57 1
Футбол
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
30.11.2024, 16:39 6
Бокс
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
30.11.2024, 20:53 2
Футбол
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
30.11.2024, 19:51 4
Футбол
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58 9
Бокс
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
30.11.2024, 13:16 4
Бокс
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем