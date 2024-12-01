Лучший в матче. Обнародована оценка Трубина за игру чемпионата Португалии

1 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика».

Поединок состоялся на городском стадионе Ароки. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Украинец совершил 5 сейвов за игру. Статистический портал WhoScored оценил игру Трубина в 8.1 балла, это лучший показатель среди всех игроков.