Португалия01 декабря 2024, 22:58 | Обновлено 01 декабря 2024, 23:00
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Лучший в матче. Обнародована оценка Трубина за игру чемпионата Португалии
«Бенфика» одолела «Ароку» со счетом 2:0
01 декабря 2024, 22:58 | Обновлено 01 декабря 2024, 23:00
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1 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика».
Поединок состоялся на городском стадионе Ароки. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Украинец совершил 5 сейвов за игру. Статистический портал WhoScored оценил игру Трубина в 8.1 балла, это лучший показатель среди всех игроков.
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