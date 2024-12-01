Стало известно, выйдет ли Трубин в основе Бенфики на матч против Ароки
Игра 12-го тура чемпионата Португалии начнется 1 декабря в 20:00
Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 12-го тура чемпионата Португалии.
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«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Арока».
Встреча начнется 1 декабря в 20:00 по киевскому времени.
Лидеры: Спортинг (33 очка), Порту (27), Бенфика (25), Санта-Клара (24), Брага (20).
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Арока
1️⃣1️⃣ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟!#FCASLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/03K8sxim4Y— SL Benfica (@SLBenfica) December 1, 2024
𝟭𝟭 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 🟡🔵#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/Es0uLEjyHz— FC Arouca (@OficialFCArouca) December 1, 2024
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