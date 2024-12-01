Стало известно, выйдет ли Трубин в основе Бенфики на матч против Ароки

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 12-го тура чемпионата Португалии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Арока».

Встреча начнется 1 декабря в 20:00 по киевскому времени.

Лидеры: Спортинг (33 очка), Порту (27), Бенфика (25), Санта-Клара (24), Брага (20).

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Арока