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Арока
01.12.2024 20:00 - : -
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Португалия
01 декабря 2024, 19:15 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:20
401
0

Стало известно, выйдет ли Трубин в основе Бенфики на матч против Ароки

Игра 12-го тура чемпионата Португалии начнется 1 декабря в 20:00

01 декабря 2024, 19:15 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:20
401
0
Стало известно, выйдет ли Трубин в основе Бенфики на матч против Ароки
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 12-го тура чемпионата Португалии.

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«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Арока».

Встреча начнется 1 декабря в 20:00 по киевскому времени.

Лидеры: Спортинг (33 очка), Порту (27), Бенфика (25), Санта-Клара (24), Брага (20).

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Арока

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Арока
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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