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  4. Нападающий Руха: «Шахтер нас ничем не удивил»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 22:45 |
87
0

Нападающий Руха: «Шахтер нас ничем не удивил»

Львовяне спасли матч на последней минуте игры

01 декабря 2024, 22:45 |
87
0
Нападающий Руха: «Шахтер нас ничем не удивил»
ФК Рух. Илья Квасница

Нападающий «Руха» Илья Квасница эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло львовянам спастись в компенсированное время от поражения в поединке 15 тура – с «Шахтером» – 1:1:

«Шахтер» нас ничем не удивил поэтому редко создавал угрозы у ворот «Руха», потому что мы пытались играть компактно и плотно на своей половине поля. Только командная ошибка при розыгрыше стандартного положения помогла «горнякам» выйти вперед.

В перерыве главный тренер Виталий Пономарев настраивал действовать еще интенсивнее, лишить дончан контроля мяча. Пошло нам на пользу и то, что у «Шахтера» было меньше времени на подготовку из-за участия в Лиге чемпионов. Дончане сбавили обороты и, чтобы дожать их мы перешли на игру в три нападающих, активно начали подключаться крайние защитники. Создали с полдюжины полумоментов и Роман Дидык таки заставил капитулировать вратаря «Шахтера». В этом поединке «Рух» не заслуживал поражения».

Сейчас «Рух» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее мы сообщали, что после завершения встречи с дончанами наставник «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал результат матча.

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Илья Квасница Рух Львов Шахтер Донецк Шахтер - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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