Нападающий Руха: «Шахтер нас ничем не удивил»
Львовяне спасли матч на последней минуте игры
Нападающий «Руха» Илья Квасница эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло львовянам спастись в компенсированное время от поражения в поединке 15 тура – с «Шахтером» – 1:1:
«Шахтер» нас ничем не удивил поэтому редко создавал угрозы у ворот «Руха», потому что мы пытались играть компактно и плотно на своей половине поля. Только командная ошибка при розыгрыше стандартного положения помогла «горнякам» выйти вперед.
В перерыве главный тренер Виталий Пономарев настраивал действовать еще интенсивнее, лишить дончан контроля мяча. Пошло нам на пользу и то, что у «Шахтера» было меньше времени на подготовку из-за участия в Лиге чемпионов. Дончане сбавили обороты и, чтобы дожать их мы перешли на игру в три нападающих, активно начали подключаться крайние защитники. Создали с полдюжины полумоментов и Роман Дидык таки заставил капитулировать вратаря «Шахтера». В этом поединке «Рух» не заслуживал поражения».
Сейчас «Рух» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 19 очков.
Ранее мы сообщали, что после завершения встречи с дончанами наставник «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал результат матча.
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