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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 21:07 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:33
405
0

ПОНОМАРЕВ: «Не каждая команда может заставить Шахтер играть на удержание»

Главный тренер Руха прокомментировал ничейный результат матча с горняками (1:1)

01 декабря 2024, 21:07 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:33
405
0
ПОНОМАРЕВ: «Не каждая команда может заставить Шахтер играть на удержание»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

1 декабря состоялся матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов. Коллективы сыграли на Арене Львов. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал результат матча:

«На сегодняшний день команде ввиду возраста не хватает стабильности и это вполне нормально. Мы можем сыграть качественный матч с «Шахтером», а потом «Рух» проводит некачественный поединок с условными аутсайдерами. Я благодарен ребятам за эту игру, ведь не каждая команда может заставить «Шахтер» играть на удержание счета.

Считаю, что во втором тайме мы полностью переиграли соперника поэтому такой результат – закономерен. «Рух» был лучше в плане интенсивности, играл качественнее и создал больше моментов. Команда до 60-й минуты играла с тремя центральными защитниками, а после 60-й минуты играла с более атакующей схемой 4-3-3. Мы знали, что «Шахтер» будет не в лучших физических кондициях после матча в Лиге чемпионов, поэтому готовились к этому. Поэтому хотели добавить именно в этот период – сыграть интенсивнее во втором тайме. Кроме гола со стандарта, соперник фактически не имел голевых моментов в этом матче. Убежден, что обе тактические схемы оправдали себя. Также замены усилили игру – Илья Квасница, Олег Федор и Клайвер добавили остроты в атаке.

У нас хороший коллектив и каждый переживает за командный результат. Это касается как игроков, так и тренерского штаба. Каждый хочет расти и прогрессировать, и это для нас очень важно. Сейчас наша молодежь приобретает опыт и улучшает свое мастерство, что со временем должно добавить команде стабильности.

Сейчас нет задачи бороться за еврокубки. «Рух» должен стараться побеждать в каждой игре, а футболисты – развиваться. Хочется, чтобы чем больше наших игроков выступали за молодежную сборную. Теперь у нас есть еще и игрок главной команды страны.

Трудно оценивать текущие результаты в первом круге, ведь для этого нужно проанализировать все матчи нашей команды. Не надо делать выводы по горячим следам, ведь они могут быть обманчивыми. Да, у нас были неудачные матчи и необязательные потери очков, но этому также были свои причины. Ведь были матчи, где мы сыграли вничью, но демонстрировали качественную игру. Все равно заметно, что команда прогрессирует, но много работы еще впереди».

Видеообзор матча Шахтер – Рух (1:1)

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Виталий Пономарев пресс-конференция Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Рух Львов
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