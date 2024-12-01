1 декабря состоялся матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов.

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Коллективы сыграли на Арене Львов. Поединок завершился со счетом 1:1.

Ничью для львовского клуба на 90+1-й минуте вырвал Роман Дидык. Он поразил ворота соперников после прострела в штрафную от Алексея Сыча.

❗️ ВИДЕО. Как Рух забил в ворота Шахтера на 90+1-й минуте и вырвал ничью