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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 20:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:13
2395
0

ВИДЕО. Как Рух забил в ворота Шахтера на 90+1-й минуте и вырвал ничью

Роман Дидык принес львовской команде 1 очко в конце матча 15-го тура УПЛ

01 декабря 2024, 20:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:13
2395
0
ВИДЕО. Как Рух забил в ворота Шахтера на 90+1-й минуте и вырвал ничью
ФК Рух Львов. Роман Дидык

1 декабря состоялся матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на Арене Львов. Поединок завершился со счетом 1:1.

Ничью для львовского клуба на 90+1-й минуте вырвал Роман Дидык. Он поразил ворота соперников после прострела в штрафную от Алексея Сыча.

❗️ ВИДЕО. Как Рух забил в ворота Шахтера на 90+1-й минуте и вырвал ничью

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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