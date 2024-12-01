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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:52
2952
3

Мирослав СТУПАР: «Петряк и Бутко повели себя недостойно»

Экс-арбитр ФИФА – о скандальных удалениях в матче «Александрии» и «Черноморца»

01 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:52
2952
3
Мирослав СТУПАР: «Петряк и Бутко повели себя недостойно»
УАФ. Мирослав Ступар

В поединке 15 тура чемпионата УПЛ «Александрия» – «Черноморец» было зафиксировано два удаления, пять предупреждений, а рулевой одесситов Александр Бабич даже хотел убрать команду с поля из-за предвзятых решений арбитра.

Бывший рефери ФИФА, а ныне – авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейской бригады в матче в Александрии:

«Что до собственно удалений, то они сомнений не вызывают. Одесситы Иван Петряк и Богдан Бутко не имели права так недостойно вести себя по отношению к рефери. Самое обидное, что речь идет о футболистах, которые ранее такой агрессивностью не отличались. В игровом эпизоде на 16 минуте, который предшествовал удалению Петряка, очень сложно сказать сфолил ли александриец Беляев на Бутко, хотя одесситы убеждены, что фол был. Арбитр Омельченко был другой точки зрения, с чем категорически не согласился Петряк и вынужден был досрочно покинуть поле.

Но через 13 минут неугомонный Беляев снова атаковал Бутко, однако значительно жестче, желтая карточка была очевидной. Однако арбитр Омельченко проигнорировал этот фол, спровоцировав эмоциональный срыв Бутко, для которого все закончилось красной карточкой. Шансы спастись, играя вдевятером с «Александрией», у одесситов сразу исчезли. А все из-за ошибки арбитра Омельченко, который не заметил очевидного нарушения правил. Кстати, к Омельченко часто есть претензии у участников матчей, а у «Черноморца» еще могли быть большие штрафные санкции, если бы он таки покинул футбольное поле».

Ранее главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич рассказал о своем желании забрать команду с поля в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Мирослав Ступар Александрия Черноморец Одесса Александрия - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Богдан Бутко Иван Петряк удаление (красная карточка) инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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VovanSidorovi4
Видать достал судья
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+4
DaVinci
Тільки хворі люди будуть захищати двох ідіотів, які через свою тупість отримали по червоній.
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0
Sashko57
А чи гідно повів себе суддя? І чому чім далі тим більш суддівських скандалів? Коли судді будуть відповідати за свої підступні дії?
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0
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