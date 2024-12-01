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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 16:24 | Обновлено 01 декабря 2024, 16:25
883
1

«Были эмоции». Бабич рассказал о желании забрать Черноморец с поля в УПЛ

Тренер признался, что Кирилл Ковалец из «Александрии» сказал правильные вещи

01 декабря 2024, 16:24 | Обновлено 01 декабря 2024, 16:25
883
1
«Были эмоции». Бабич рассказал о желании забрать Черноморец с поля в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич рассказал о своем желании забрать команду с поля в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги. Специалист поблагодарил Кирилла Ковальца из «Александрии», что тот успокоил его.

– Не могу не вспомнить момент, когда вы хотели покинуть поле вместе со своими футболистами. Кто вас все-таки уговорил остаться? По картинке казалось, что Ковалец к вам подошел и начал с вами разговаривать. Как это было, почему все-таки передумали?

– Кира (Ковалец, – прим.) – нормальные вещи сказал. Да, это были эмоции, но еще раз повторю: я должен защищать, и руководство должно защищать нашу команду. Потому что если нам так отрывать ногу, голову…

Мы это уже проходили, поэтому я считаю, что если будет правильная реакция, правильный анализ после этого матча наш внутренний, то, я думаю, мы сможем двигаться дальше с таким настроением, какое было, – сказал Бабич.

Ранее Александр Бабич подвел итоги матча против «Александрии», поблагодарив своих футболистов.

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Александр Бабич Черноморец Одесса Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кирилл Ковалец
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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Nick.Grabowski
Коли Олександрія забивала 1й гол там, імхо, фол в нападі скоріше був.
Але поведінка гравців Чорноморця показує низький рівень елементарної культури всередині команди (а це відповідальність головного тренера команди). 
Якщо судді підсуджують господарям ... треба навпаки похвалити арбітра та поаплодувати. Український футбол - це театр абсурду, де топами є команди, які є аутсайдерами або посередностями на європейській арені. 
Цю абсурдність (непрофесійність, упередженість, імітацію професіоналізму), імхо, потрібно сприймати як базові умови гри в українському чемпіонаті. 
Але, якщо ви самі хочете чесності, порядності, професійності, культури - почніть її вимагати в першу чергу з себе (через власні дії та вчинки). І тоді з часом, можливо, щось зміниться. 
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