«Были эмоции». Бабич рассказал о желании забрать Черноморец с поля в УПЛ
Тренер признался, что Кирилл Ковалец из «Александрии» сказал правильные вещи
Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич рассказал о своем желании забрать команду с поля в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги. Специалист поблагодарил Кирилла Ковальца из «Александрии», что тот успокоил его.
– Не могу не вспомнить момент, когда вы хотели покинуть поле вместе со своими футболистами. Кто вас все-таки уговорил остаться? По картинке казалось, что Ковалец к вам подошел и начал с вами разговаривать. Как это было, почему все-таки передумали?
– Кира (Ковалец, – прим.) – нормальные вещи сказал. Да, это были эмоции, но еще раз повторю: я должен защищать, и руководство должно защищать нашу команду. Потому что если нам так отрывать ногу, голову…
Мы это уже проходили, поэтому я считаю, что если будет правильная реакция, правильный анализ после этого матча наш внутренний, то, я думаю, мы сможем двигаться дальше с таким настроением, какое было, – сказал Бабич.
Ранее Александр Бабич подвел итоги матча против «Александрии», поблагодарив своих футболистов.
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Але поведінка гравців Чорноморця показує низький рівень елементарної культури всередині команди (а це відповідальність головного тренера команди).
Якщо судді підсуджують господарям ... треба навпаки похвалити арбітра та поаплодувати. Український футбол - це театр абсурду, де топами є команди, які є аутсайдерами або посередностями на європейській арені.
Цю абсурдність (непрофесійність, упередженість, імітацію професіоналізму), імхо, потрібно сприймати як базові умови гри в українському чемпіонаті.
Але, якщо ви самі хочете чесності, порядності, професійності, культури - почніть її вимагати в першу чергу з себе (через власні дії та вчинки). І тоді з часом, можливо, щось зміниться.