«Были эмоции». Бабич рассказал о желании забрать Черноморец с поля в УПЛ

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич рассказал о своем желании забрать команду с поля в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги. Специалист поблагодарил Кирилла Ковальца из «Александрии», что тот успокоил его.

– Не могу не вспомнить момент, когда вы хотели покинуть поле вместе со своими футболистами. Кто вас все-таки уговорил остаться? По картинке казалось, что Ковалец к вам подошел и начал с вами разговаривать. Как это было, почему все-таки передумали?

– Кира (Ковалец, – прим.) – нормальные вещи сказал. Да, это были эмоции, но еще раз повторю: я должен защищать, и руководство должно защищать нашу команду. Потому что если нам так отрывать ногу, голову…

Мы это уже проходили, поэтому я считаю, что если будет правильная реакция, правильный анализ после этого матча наш внутренний, то, я думаю, мы сможем двигаться дальше с таким настроением, какое было, – сказал Бабич.

Ранее Александр Бабич подвел итоги матча против «Александрии», поблагодарив своих футболистов.