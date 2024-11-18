Рональд КУМАН: «Лучшее для де Йонга сейчас – покинуть тренировочный лагерь»
Наставник сборной Нидерландов высказался о хавбеке «Барселоны»
19 ноября состоится заключительный матч третьей группы дивизиона А между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландами. Главный тренер «оранжевых» Рональд Куман высказался о полузащитнике «Барселоны» Фрэнки де Йонге:
«Лучшее для де Йонга сейчас – покинуть тренировочный лагерь. Это решение было принято по медицинским причинам с учетом его лучших интересов».
Де Йонг долгое время находился в лазарете после травмы и недавно вернулся на поле.
Ранее де Йонг рассказал, что испытывает боль во время игры.
Ronald Koeman: "The best thing for Frenkie de Jong is to leave the training camp at this moment. The decision was made on medical grounds, with his best interests in mind." pic.twitter.com/tpMaPJgFeP— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 18, 2024
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