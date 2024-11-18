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Лига наций
18 ноября 2024, 22:08 | Обновлено 18 ноября 2024, 23:08
986
0

Рональд КУМАН: «Лучшее для де Йонга сейчас – покинуть тренировочный лагерь»

Наставник сборной Нидерландов высказался о хавбеке «Барселоны»

18 ноября 2024, 22:08 | Обновлено 18 ноября 2024, 23:08
986
0
Рональд КУМАН: «Лучшее для де Йонга сейчас – покинуть тренировочный лагерь»
Getty Images/Global Imges Ukraine. Рональд Куман

19 ноября состоится заключительный матч третьей группы дивизиона А между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландами. Главный тренер «оранжевых» Рональд Куман высказался о полузащитнике «Барселоны» Фрэнки де Йонге:

«Лучшее для де Йонга сейчас – покинуть тренировочный лагерь. Это решение было принято по медицинским причинам с учетом его лучших интересов».

Де Йонг долгое время находился в лазарете после травмы и недавно вернулся на поле.

Ранее де Йонг рассказал, что испытывает боль во время игры.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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