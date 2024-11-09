Игрок МЮ стал украинцем, жребий Кубка для ДК и ШД, Полтаву отправили в ТЦК

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 ноября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Манчестер Юнайтед получил украинское гражданство

Захар Бауманн стал гражданином Украины

1B. Бауманн и сын Шевченко. Объявлен состав Украины U19 на матчи отбора ЧЕ-2025

С 13 по 19 ноября сине-желтые сыграют с Нидерландами, Казахстаном и Словенией

2. Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?

Четвертьфинальные поединки пройдут в начале апреля 2025 года

3. Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками

Представителям СК «Полтава» выписали повестки

4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звездного игрока. Ребров сделал замену

Вместо Виктора Цыганкова был вызван Виталий Буяльский

5A. Аутсайдеры без голов. Левый Берег и Ингулец расписали мировую

Команда Первака не может забить уже более 12 игровых часов подряд

5B. Премьерный гол джокера. Ворскла в Одессе обыграла Черноморец

Три очка команде Максимова принес точный удар Ндукве

6. Украинский боксер потерпел первое поражение на профессиональном уровне

Петр Иванов уступил Ослейсу Иглесиасу

7A. Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира

Коко в двух сетах одолела Арину в Эр-Рияде и поборется за титул WTA Finals 2024

7B. Камбек не удался. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA

Чжэн Циньвень в двух сетах переиграла Барбору Крейчикову в 1/2 финала

7C. Определена финальная пара WTA Finals 2024

Коко Гофф и Чжэн Циньвень 9 ноября разыграют трофей Итогового турнира

8A. Цуренко совершила камбэк и вышла в полуфинал турнира в США

Леся в трех сетах переиграла американку

8B. Снигур вышла в полуфинал на турнире ITF W75 в Германии

Украинка переиграла уже третью немку и приблизилась к финалу

9A. «В Одессе идут по лекалам НХЛ! Задача – золото». Захарченко – о Шторме

Новичок чемпионата Украины нацелен штурмовать вершину

9B. Звездный Оскар провел 8 лет в Китае. Почему он уезжает оттуда только сейчас

В начале ноября бразилец с «Шанхай Порт» завоевал чемпионский титул

10A. Таблица коэффициентов. Слили прямому конкуренту. Двое наступают на пятки

Теперь Швеция и Венгрия находятся от Украины на расстоянии вытянутой руки

10B. Далее в Лиге Европы Динамо лучше играть полурезервным составом

О провале бело-синих, который объяснить весьма сложно