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Лига Европы
08 ноября 2024, 11:40 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:33
1571
27

Далее в Лиге Европы Динамо лучше играть полурезервным составом

Валерий Василенко – о провале «бело-синих», который объяснить весьма сложно

08 ноября 2024, 11:40 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:33
1571
27
Далее в Лиге Европы Динамо лучше играть полурезервным составом
Getty Images/Global Images Ukraine

Геннадий Буткевич, президент «Полесья», сказал недавно, что сейчас для наших команд еврокубки – это не привилегия, а наказание. Я с ним согласен. Собственно, тут двух мнений быть не может, ибо при существующем порядке вещей полноценно играть на два фронта наши команды априори не могут. По большому счету, нужно выбирать что-то одно: или евроарену, или внутренний чемпионат.

«Шахтер» до сих пор балансирует где-то между. Команде Марино Пушича нужно отдать должное: во всяком случае, она пытается цепляться и за Лигу чемпионов, и, понятно, в УПЛ быть на виду. Что-то получается, что-то – не очень. Но «Шахтер» пытается. Хотя бы. Чего о «Динамо» не скажешь.

«Бело-синие» сыграли уже четыре поединка в нынешней Лиги Европы – прошли половину турнира. И ни в одном матче, подчеркиваю, ни в одном, не было видно, за счет чего или кого команда Александра Шовковского собирается набирать очки.

Более того, ни в одном из предыдущих матчей не было видно тренерской «руки» нынешнего наставника динамовцев. Команда просто пыталась играть так, как пойдет.

Александр Владимирович по этому поводу может иметь свое мнение, и он это мнение, безусловно, имеет, хотя понять это мнение непосвященному весьма сложно, но по факту получается так, что в данном случае команда видится безнадежно неуправляемой. С одной стороны. А с другой – команда видится безнадежно немотивированной.

И оба эти выводы – достаточно странные, потому как в квалификации Лиги чемпионов многое было иначе. Там почти все было иначе. То «Динамо» мне нравилось. Нравилось запалом, характером, настроем. И даже тренерской работой.

ФК Динамо

Я подозреваю, что после непопадания киевлян в основной раунд Лиги чемпионов у них начался спад. Эмоциональный, в первую очередь. Главный тренер «Полесья» Имад Ашур по этому поводу развил бы целую теорию. Он на этом собаку съел.

Определенно что-то съел и Шовковский, хотя его доводы и оправдания со стороны видятся примитивными отмазками. Мол, вы там что-то себе анализируете, и мы тут что-то анализируем. Дескать, каждому свое.

Но, вполне возможно, что наряду с эмоциональным разочарованием после вылета из ЛЧ и попадания в ЛЕ, динамовцы и их тренер посчитали, что главную для себя задачу они уже решили. Журавль в небе оказался лишь мечтой, но есть синица в руках. И лучше меньше, но лучше.

Игра «Динамо» против крепких «Рейнджерс» и «Зальцбурга» наводила на мысль, что в турнире на порядок ниже статусом динамовцы как минимум не упустят свою синицу в руке. Несмотря на эмоциональные и другие спады. Поскольку команда вышла на определенный уровень. И этого уровня, по логике, должно было хватить для противостояний с командами Лиги Европы. По идеи, с командами своего уровня. Или похожего уровня.

Не зря ведь накануне первого поединка в основном раунде ЛЕ – против «Лацио» – президент «бело-синих» Игорь Суркис заявил о том, что ожидает победы от своей команды. Я более чем уверен, что Игорь Михайлович тогда не лукавил и говорил то искренне. Фактически, мы почти все тогда искренне считали, что «Динамо» способно очень достойно пройти новое для себя испытание.

Но на самом деле оказалось, что не способно. Повторю мысль, озвученную выше: попав в основной раунд турнира, динамовцы попросту перестали играть. А их тренер попросту перестал исполнять свои обязанности.

На предыдущем багаже, то есть на том, на чем «Динамо» добралось до решающей стадии плей-офф квалификации ЛЧ, выехать не получилось. А иного багажа не оказалось. И вместо праздника Лига Европы оказалась для вице-чемпионов Украины повинностью.

Наиболее четко определить расставленные приоритеты можно было по матчу против «Ромы», где Шовковский выставил полурезервный состав, держа в уме предстоящий поединок УПЛ против «Шахтера».

В этот раз на внутренней арене динамовцы будут противостоять «Полесью» – тоже весьма непростому оппоненту. Возможно, именно поэтому «бело-синие» и слили очередной матч Лиги Европы. Слили с надеждой на нового журавля в небе – чемпионство УПЛ.

Если это все действительно так, если Шовковский продолжил ранее проторенную Луческу дорогу отказа от борьбы на международной арене ради борьбы на арене внутренней, то такие действия можно хотя бы попытаться объяснить. Нет, не понять, а именно объяснить.

ФК Динамо

Но даже в таком случае все это выглядит гадко. В трех первых турах «Динамо» противостояли более сильные по классу соперники. Но ведь в четвертом туре этот соперник был вполне удобоваримый. Вполне съедобный. И даже держа в уме предстоящий матч против «Полесья», динамовцы могли себе позволить в игре против «Ференцвароша» хотя бы не опозориться.

Но они себе такого не позволили. И дело не столько в раннем удалении Дубинчака. Дело в игре как таковой. Дело во влиянии на игру. Все было пущено на самотек. Если мягко говоря, то это халатность.

А по сути, это форменный провал. Это пятно на репутации.

И дабы хоть как-то сохранить свое лицо в дальнейшем в этом турнире, я бы настоятельно рекомендовал «Динамо» оставшиеся матчи сыграть полурезервным составом. Так сказать, окончательно расставить все точки над і. Хуже точно не будет.

Хотя куда уже хуже.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 27
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Strontium
Та да.  Гусарам деньги не нужны
 Канадским бы хоккеистам такое посоветовали.
 А как же честь клуба, страны, флага???
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+5
Main
Ух!!! 
А это разьеб от Василенко
Пусть и по делу 
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+3
Vovan78
Відмовлятись від єврокубків заради ЧУ це повний дебілізм. Адже в єврокубках команди заробляють непогані бабки, за умови хорошої гри, а гравці пропонують себе потенційним покупцям, але це не про Динамо, мабуть. Чому потрібно відмовлятися від одного заради іншого. Адже в резерві будь-якого клубу повинні бути гравці які повністю можуть замінити гравця який вийшов в основному складі. Але нажаль в Динамо не має не тільки хорошого резерву, а й основний склад це гравці не завжди якісно виконуючі свої обов'язки на полі. Так ще і тренер не може довести гравцям, що футбол це командна гра, що вся команда повинна грати на атаку і оборону. Тому в команді потрібні кардинальні зміни вже сьогодні і зараз.
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+2
GloryUkraine
Динамо вчора було взагалі ніяке. Вилучення просто трохи допомогло мадярам, більше забили. Грав один Бущан. 
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+1
Sean Paul
Навіщо оці рашистські Олександр Володимирович і тп. Для України не притаманно звернення по-батькові. Давайте цю хрінь припинимо
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0
zelc006
Головне, тих хто хизується своїм руським прізвищем і не хоче його українозувовати, гнати пссаними тряпками! Короваєв, Кобаєв, Попов, Волошин.... Нехай краще грають справжні українці та набувають досвіту, а не перевертні... 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Lesovij7
С таким подходом , когда чемпионство в таком слабым чемпионате ценится выше чем матчи еврокубков, то лучше уже в квалификации ставить резервный состав, это маразм
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0
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Андрій Заліщук
За великим рахунком команду підвів саме Дубінчак мразь, якби не ця червона хрен би Динамо злило би так цю гру
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-1
Макс Максов
Так, краще берегти сили на УПЛ... Тому що боротьба за 40 млн, вже розпочалася!
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-3
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Перець
З такою грою  краще зовсім нікуди не їхати , а потім  відмазки дибільні будуть розповідати переїзди , перетрахи і так далі 
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-3
Умник
Ауууу
Де про вилучення?
Аау де про 1 тайм.
Та що ж у нас з людьми?
Ви ж потім дивуєтесь чому вони на вас огризаються?))))
Так де якісні статті. З розбором. З тим що в меншості 2 поперечки.
Чому від тренера Ференцвароша йде повага а від пана Василенка ні.?
Це ментальність мабуть.
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-4
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FunnyCat_____
Согласен с заголовком статьи - главное Чемпионство возможное!
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-8
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