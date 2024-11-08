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Лига чемпионов
08 ноября 2024, 11:45 | Обновлено 08 ноября 2024, 11:54
1334
4

Таблица коэффициентов. Слили прямому конкуренту. Двое наступают на пятки

Теперь Швеция и Венгрия находятся от Украины на расстоянии вытянутой руки

08 ноября 2024, 11:45 | Обновлено 08 ноября 2024, 11:54
1334
4
Таблица коэффициентов. Слили прямому конкуренту. Двое наступают на пятки
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись очередные матчи еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В рейтинге 2025 Украина остается на 21-й позиции (23.400), однако на пятки наступают Швеция и Венгрия (по 22.000).

В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий Шахтер обыграл швейцарский Янг Бойз (2:1). Эта победа принесла Украине +0.400 в таблицу коэффициентов.

Динамо в 4-м туре Лиги Европы разгромно уступило венгерскому клубу Ференцварош (0:4), и это 4-е подряд поражение киевской команды в еврокубковом турнире.

Швеция (22.000) проводит суперсезон с отличным выступлением трех клубов (6.250 за евроосень и 11-е место в сезоне). Эльфсборг, Мальме (ЛЕ) и Юргорден (ЛК) стабильно набирают очки, всерьез угрожая сместить Украину с 21-й позиции.

У идущей 22-й Венгрии – также ровно 22.000 балла. В игре остается только Ференцварош, но и тот оказался серьезной боевой единицей. В контексте борьбы в таблице коэффициентов поражение Динамо от прямого конкурента разочаровало очень сильно.

А там и Кипр недалеко (21.975) с тремя командами в игре (Омония, Пафос и АПОЭЛ в Лиге конференций).

В 5-м туре Лиги чемпионов Шахтер будет гостить у ПСВ в Эйндховене (27 ноября), а Динамо в Лиге Европы будет принимать в Гамбурге чешскую Викторию Пльзень (28 ноября).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Шахтер - Янг Бойз Янг Бойз Ференцварош Динамо - Ференцварош
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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protasov_lyopu_dadaj
в стране война, какой футбол
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+1
Макс Максов
А там і словаки з румунами, не за горами...
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0
Frank Piter
Шансы на топ-20 сохраняются. Верим в Шахту! 💪💪
Ответить
-1
Дані Рохас
Какая Венгрия, какая Щвеция, не вижу в их лице конкуренции
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-3
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