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WTA
09 ноября 2024, 03:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 04:42
126
0

Цуренко совершила камбэк и вышла в полуфинал турнира в США

Леся в трех сетах переиграла американку

09 ноября 2024, 03:59 | Обновлено 09 ноября 2024, 04:42
126
0
Цуренко совершила камбэк и вышла в полуфинал турнира в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) вышла в полуфинал турнира WTA 125, который проходит в Мидленде (США) на крытых хардовых кортах.

В 1/4 финала украинка в напряженной борьбе переиграла Карину Миллер (США, WTA 570) за 1 час и 49 минут. Первая партия осталась за американкой. В следующей партии Леся сразу же проиграла свою подачу, но быстро исправилась и изменила ход игры.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/4 финала

Карина Миллер (США) – Леся Цуренко (Украина) [8] – 6:3, 2:6, 2:6

В полуфинале Цуренко сыграет против канадки Ребекки Марино (WTA 115).

Напомним, что на пути к 1/2 украинка также одолела Тамару Зиданшек из Словении, и немецкую теннисистку Жиль Тайхман.


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Леся Цуренко WTA Мидленд
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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