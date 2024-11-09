Цуренко совершила камбэк и вышла в полуфинал турнира в США

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) вышла в полуфинал турнира WTA 125, который проходит в Мидленде (США) на крытых хардовых кортах.

В 1/4 финала украинка в напряженной борьбе переиграла Карину Миллер (США, WTA 570) за 1 час и 49 минут. Первая партия осталась за американкой. В следующей партии Леся сразу же проиграла свою подачу, но быстро исправилась и изменила ход игры.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/4 финала

Карина Миллер (США) – Леся Цуренко (Украина) [8] – 6:3, 2:6, 2:6

В полуфинале Цуренко сыграет против канадки Ребекки Марино (WTA 115).



Напомним, что на пути к 1/2 украинка также одолела Тамару Зиданшек из Словении, и немецкую теннисистку Жиль Тайхман.



