Снигур вышла в полуфинал на турнире ITF W75 в Германии

22-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) обыграла немку Марьеллу Тамм (WTA 1001) в третьем раунде основной сетки турнира ITF W75 в Исманинге. Матч продолжался 1 час 23 минуты.



Украинская теннисистка повела с брейком в первом сете и даже подавала на сет, но не сумела удержать преимущество, и судьба партии решилась на тай-брейке, где сильнее оказалась Снигур. Во втором сете игра началась нервно: Дарья уступила свою подачу, но вскоре собралась и взяла шесть геймов подряд.

ITF W75, Исманинг (Германия), 1/4 финала

Марьелла Тамм (Германия) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 2:6



В полуфинале Снигур вновь встретиться с немкой – Анна-Леной Фридзам.