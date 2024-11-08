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  4. Снигур вышла в полуфинал на турнире ITF W75 в Германии
ITF
08 ноября 2024, 19:49 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:15
337
0

Снигур вышла в полуфинал на турнире ITF W75 в Германии

Украинка переиграла уже третью немку и приблизилась к финалу

08 ноября 2024, 19:49 | Обновлено 08 ноября 2024, 20:15
337
0
Снигур вышла в полуфинал на турнире ITF W75 в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) обыграла немку Марьеллу Тамм (WTA 1001) в третьем раунде основной сетки турнира ITF W75 в Исманинге. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Украинская теннисистка повела с брейком в первом сете и даже подавала на сет, но не сумела удержать преимущество, и судьба партии решилась на тай-брейке, где сильнее оказалась Снигур. Во втором сете игра началась нервно: Дарья уступила свою подачу, но вскоре собралась и взяла шесть геймов подряд.

ITF W75, Исманинг (Германия), 1/4 финала

Марьелла Тамм (Германия) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 2:6

В полуфинале Снигур вновь встретиться с немкой – Анна-Леной Фридзам.

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Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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