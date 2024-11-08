Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?

8 ноября в 10:30 в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25.

В четвертьфиналах примут участие 8 команд – победители матчей 1/8 финала: 6 клубов УПЛ и 2 клуба Первой лиги. Во время жеребьевки определены 4 пары.

В 1/4 финала Кубка Украины сыграют:

Александрия – Шахтер Донецк

Рух Львов – Динамо Киев

Буковина Черновцы – Виктория Сумы

Верес Ровно – Полесье Житомир

Четвертьфинальные поединки пройдут весной 2025 года, базовый день – 2 апреля.

Финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года, место проведения определит Исполком УАФ.

ФОТО.. Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины 2024/25

ВИДЕО. Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25