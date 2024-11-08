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Кубок Украины
08 ноября 2024, 10:43 | Обновлено 08 ноября 2024, 10:57
1088
5

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?

Четвертьфинальные поединки пройдут в начале апреля 2025 года

08 ноября 2024, 10:43 | Обновлено 08 ноября 2024, 10:57
1088
5
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
УАФ

8 ноября в 10:30 в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25.

В четвертьфиналах примут участие 8 команд – победители матчей 1/8 финала: 6 клубов УПЛ и 2 клуба Первой лиги. Во время жеребьевки определены 4 пары.

В 1/4 финала Кубка Украины сыграют:

  • Александрия – Шахтер Донецк
  • Рух Львов – Динамо Киев
  • Буковина Черновцы – Виктория Сумы
  • Верес Ровно – Полесье Житомир

Четвертьфинальные поединки пройдут весной 2025 года, базовый день – 2 апреля.

Финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года, место проведения определит Исполком УАФ.

ФОТО.. Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины 2024/25

ВИДЕО. Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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potemkin78
слепой жребий? 
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Fitness.sports
Итог такой что полуфинале будет команда с первой лиги. Можно сказать проходной матч для кого-то.
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ЭТА ПРАЭЗВОЛ  Я И МАЯ КРОТО БОТО БАНДА БУДЕТ ПЕСАТЬ ЖАЛАБУ И ПЕТИЦЕЮ НА ПАВТОРНУЮ ЖЕРЕБЬЕВКУ  ДЕНАМАЦЫ ДАЛЖНЫ ЕГРАТЬ С АЛЕКСАНДРИЕЙ А НЕ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР 
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-1
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