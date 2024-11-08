Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Четвертьфинальные поединки пройдут в начале апреля 2025 года
8 ноября в 10:30 в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25.
В четвертьфиналах примут участие 8 команд – победители матчей 1/8 финала: 6 клубов УПЛ и 2 клуба Первой лиги. Во время жеребьевки определены 4 пары.
В 1/4 финала Кубка Украины сыграют:
- Александрия – Шахтер Донецк
- Рух Львов – Динамо Киев
- Буковина Черновцы – Виктория Сумы
- Верес Ровно – Полесье Житомир
Четвертьфинальные поединки пройдут весной 2025 года, базовый день – 2 апреля.
Финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года, место проведения определит Исполком УАФ.
ФОТО.. Итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины 2024/25
ВИДЕО. Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25
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