Кубок Украины08 ноября 2024, 06:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 07:10
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Кто с Динамо и Шахтером? 8 ноября состоится жребий 1/4 финала Кубка Украины
Четвертьфинальные поединки пройдут в начале апреля 2025 года
08 ноября 2024, 06:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 07:10
680
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8 ноября в 10:30 в Доме футбола состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25.
В 1/4 финала примут участие 8 команд – победители матчей 1/8 финала.
Финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года, место проведения определит Исполком УАФ.
В 1/4 финала Кубка Украины сыграют 8 команд:
- Клубы УПЛ: Шахтер Донецк, Динамо Киев, Александрия, Полесье Житомир, Движение Львов, Верес Ровно
- Клубы Первой лиги: Буковина Черновцы, Виктория Сумы
Видеотрансляция жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины 2024/25
Прямая трансляция жеребьевки пройдет на YouTube канале УАФ.
Формат решающих раундов
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