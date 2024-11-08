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  4. Кто с Динамо и Шахтером? 8 ноября состоится жребий 1/4 финала Кубка Украины
Кубок Украины
08 ноября 2024, 06:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 07:10
680
0

Кто с Динамо и Шахтером? 8 ноября состоится жребий 1/4 финала Кубка Украины

Четвертьфинальные поединки пройдут в начале апреля 2025 года

08 ноября 2024, 06:55 | Обновлено 08 ноября 2024, 07:10
680
0
Кто с Динамо и Шахтером? 8 ноября состоится жребий 1/4 финала Кубка Украины
УАФ

8 ноября в 10:30 в Доме футбола состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25.

В 1/4 финала примут участие 8 команд – победители матчей 1/8 финала.

Финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года, место проведения определит Исполком УАФ.

В 1/4 финала Кубка Украины сыграют 8 команд:

  • Клубы УПЛ: Шахтер Донецк, Динамо Киев, Александрия, Полесье Житомир, Движение Львов, Верес Ровно
  • Клубы Первой лиги: Буковина Черновцы, Виктория Сумы

Видеотрансляция жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины 2024/25

Прямая трансляция жеребьевки пройдет на YouTube канале УАФ.

Формат решающих раундов

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Кубок Украины по футболу жеребьевка Динамо Киев Шахтер Донецк Верес Ровно Виктория Сумы Буковина Черновцы Александрия жеребьевка Кубка Украины Полесье Житомир Рух Львов
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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