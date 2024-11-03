Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа Шахтера, неудача Киченок, Забарный покорил Манчестер, Король Маршан
Другие новости
03 ноября 2024, 07:10 |
779
0

Победа Шахтера, неудача Киченок, Забарный покорил Манчестер, Король Маршан

Главные новости за 2 ноября на Sport.ua

03 ноября 2024, 07:10 |
779
0
Победа Шахтера, неудача Киченок, Забарный покорил Манчестер, Король Маршан
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 2 ноября.

1А. Гол в раздевалку принес победу. Шахтер переиграл Черноморец
За донецкую команду отличились Зубков и Бондаренко, за одесситов забил Габелок

1B. Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове
Команда Лупашко одержала третью победу подряд

2А. Киченок и Остапенко на Итоговом упустили победу над чемпионками Уимблдона
Людмила и Алена на старте WTA Finals в трех сетах уступили тандему Синякова / Таунсенд

2B. Паолини одолела Рыбакину на Итоговом. Елена провела первый матч за 2 месяца
Жасмин одержала победу в двух сетах в 1-м туре Фиолетовой группы

2С. Чжэн Циньвень не сумела переиграть Соболенко на старте Итогового турнира
Арина одолела представительницу Китая в двух сетах в 1-м туре Фиолетовой группы

2D. Соперницы Киченок и Остапенко на Итоговом провели матч. Фаворитки проиграли
Николь Меличар и Эллен Перес на старте Зеленой группы одолели Се Шувэй и Элизе Мертенс

3А. Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля
Состоялось пять матчей АПЛ

3B. Второе поражение в трех матчах. Арсенал с Зинченко проиграл в АПЛ
Ньюкасл выиграл на своем поле

4А. Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Сумели выиграть даже без Цыганкова

4B. СуперКейн, победа Баварии, Айнтрахт забил 7 голов
Матчи очередного тура Бундеслиги

4C. Первое поражение в сезоне. Боруссия Д и Лейпциг сыграли матч Бундеслиги
Лейпциг отпускает Баварию в отрыв

5A. Состоялся спринт Гран-при Бразилии. Победа Норриса, драма Макларена
Норрис отыграл у Ферстаппена два очка

5B. Не сегодня. Формула-1 отменила квалификацию Гран-при Бразилии
Дождь не даст провести квалификационную сессию в субботу

6. Буковинка разгромила Балту в матче за Суперкубок Украины по волейболу
Черновчанки стали третьими обладательницами трофея

7. Невероятный Маршан! В плавании побит мировой рекорд, державшийся 12 лет
Французский пловец установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексом

8. Пальма с хет-триком Фабинью защитила Интерконтинентальный кубок
Испанский клуб разгромил «Магнус»

9. Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Второй матч серии завершился победой Атланты со счетом 2:1 благодаря голу на 90+4-й

10. Черноморец неплох и без Григорчука. Бабич собрал интересную команду
В Одессе сейчас практически нет игроков среднего возраста: либо ветераны, либо вчерашние юниоры

По теме:
Аморим в МЮ, проблемы Довбика и Цыганкова, кураж юношей Шахтера и Динамо
Довбик пропустил матч, Реал хочет Родри, Лунин может оказаться в Порту
Интригующая 1/8 финала Кубка Украины, вылет Сити и Мудрика, фиаско Днепра
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Теннис | 02 ноября 2024, 12:01 4
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой

Все зависит от Арины, но верить в спасение тенниса от Иги можно и нужно!

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 02 ноября 2024, 11:48 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец

Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, чтобы было с Усиком в 90-х?»
Бокс | 02.11.2024, 23:40
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, чтобы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, чтобы было с Усиком в 90-х?»
Лунин имеет договоренность с Пересом. Что может произойти летом?
Футбол | 02.11.2024, 23:59
Лунин имеет договоренность с Пересом. Что может произойти летом?
Лунин имеет договоренность с Пересом. Что может произойти летом?
Борнмут и Забарный прервали невероятную серию Манчестер Сити в АПЛ
Футбол | 03.11.2024, 07:23
Борнмут и Забарный прервали невероятную серию Манчестер Сити в АПЛ
Борнмут и Забарный прервали невероятную серию Манчестер Сити в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
02.11.2024, 21:01
Теннис
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 4
Футбол
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
02.11.2024, 09:46 2
Бокс
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
01.11.2024, 21:36 31
Футбол
Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA
Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA
02.11.2024, 08:27
Теннис
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 27
Футбол
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
02.11.2024, 07:48 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем