Победа Шахтера, неудача Киченок, Забарный покорил Манчестер, Король Маршан

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 2 ноября.

1А. Гол в раздевалку принес победу. Шахтер переиграл Черноморец

За донецкую команду отличились Зубков и Бондаренко, за одесситов забил Габелок

1B. Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове

Команда Лупашко одержала третью победу подряд

2А. Киченок и Остапенко на Итоговом упустили победу над чемпионками Уимблдона

Людмила и Алена на старте WTA Finals в трех сетах уступили тандему Синякова / Таунсенд

2B. Паолини одолела Рыбакину на Итоговом. Елена провела первый матч за 2 месяца

Жасмин одержала победу в двух сетах в 1-м туре Фиолетовой группы

2С. Чжэн Циньвень не сумела переиграть Соболенко на старте Итогового турнира

Арина одолела представительницу Китая в двух сетах в 1-м туре Фиолетовой группы

2D. Соперницы Киченок и Остапенко на Итоговом провели матч. Фаворитки проиграли

Николь Меличар и Эллен Перес на старте Зеленой группы одолели Се Шувэй и Элизе Мертенс

3А. Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля

Состоялось пять матчей АПЛ

3B. Второе поражение в трех матчах. Арсенал с Зинченко проиграл в АПЛ

Ньюкасл выиграл на своем поле

4А. Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами

Сумели выиграть даже без Цыганкова

4B. СуперКейн, победа Баварии, Айнтрахт забил 7 голов

Матчи очередного тура Бундеслиги

4C. Первое поражение в сезоне. Боруссия Д и Лейпциг сыграли матч Бундеслиги

Лейпциг отпускает Баварию в отрыв

5A. Состоялся спринт Гран-при Бразилии. Победа Норриса, драма Макларена

Норрис отыграл у Ферстаппена два очка

5B. Не сегодня. Формула-1 отменила квалификацию Гран-при Бразилии

Дождь не даст провести квалификационную сессию в субботу

6. Буковинка разгромила Балту в матче за Суперкубок Украины по волейболу

Черновчанки стали третьими обладательницами трофея

7. Невероятный Маршан! В плавании побит мировой рекорд, державшийся 12 лет

Французский пловец установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексом

8. Пальма с хет-триком Фабинью защитила Интерконтинентальный кубок

Испанский клуб разгромил «Магнус»

9. Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче

Второй матч серии завершился победой Атланты со счетом 2:1 благодаря голу на 90+4-й

10. Черноморец неплох и без Григорчука. Бабич собрал интересную команду

В Одессе сейчас практически нет игроков среднего возраста: либо ветераны, либо вчерашние юниоры