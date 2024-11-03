Победа Шахтера, неудача Киченок, Забарный покорил Манчестер, Король Маршан
Главные новости за 2 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 2 ноября.
1А. Гол в раздевалку принес победу. Шахтер переиграл Черноморец
За донецкую команду отличились Зубков и Бондаренко, за одесситов забил Габелок
1B. Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове
Команда Лупашко одержала третью победу подряд
2А. Киченок и Остапенко на Итоговом упустили победу над чемпионками Уимблдона
Людмила и Алена на старте WTA Finals в трех сетах уступили тандему Синякова / Таунсенд
2B. Паолини одолела Рыбакину на Итоговом. Елена провела первый матч за 2 месяца
Жасмин одержала победу в двух сетах в 1-м туре Фиолетовой группы
2С. Чжэн Циньвень не сумела переиграть Соболенко на старте Итогового турнира
Арина одолела представительницу Китая в двух сетах в 1-м туре Фиолетовой группы
2D. Соперницы Киченок и Остапенко на Итоговом провели матч. Фаворитки проиграли
Николь Меличар и Эллен Перес на старте Зеленой группы одолели Се Шувэй и Элизе Мертенс
3А. Борнмут с Забарным шокировал Манчестер Сити. Мощный камбэк Ливерпуля
Состоялось пять матчей АПЛ
3B. Второе поражение в трех матчах. Арсенал с Зинченко проиграл в АПЛ
Ньюкасл выиграл на своем поле
4А. Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Сумели выиграть даже без Цыганкова
4B. СуперКейн, победа Баварии, Айнтрахт забил 7 голов
Матчи очередного тура Бундеслиги
4C. Первое поражение в сезоне. Боруссия Д и Лейпциг сыграли матч Бундеслиги
Лейпциг отпускает Баварию в отрыв
5A. Состоялся спринт Гран-при Бразилии. Победа Норриса, драма Макларена
Норрис отыграл у Ферстаппена два очка
5B. Не сегодня. Формула-1 отменила квалификацию Гран-при Бразилии
Дождь не даст провести квалификационную сессию в субботу
6. Буковинка разгромила Балту в матче за Суперкубок Украины по волейболу
Черновчанки стали третьими обладательницами трофея
7. Невероятный Маршан! В плавании побит мировой рекорд, державшийся 12 лет
Французский пловец установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексом
8. Пальма с хет-триком Фабинью защитила Интерконтинентальный кубок
Испанский клуб разгромил «Магнус»
9. Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Второй матч серии завершился победой Атланты со счетом 2:1 благодаря голу на 90+4-й
10. Черноморец неплох и без Григорчука. Бабич собрал интересную команду
В Одессе сейчас практически нет игроков среднего возраста: либо ветераны, либо вчерашние юниоры
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