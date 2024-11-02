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Бавария
02.11.2024 16:30 – FT 3 : 0
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Германия
02 ноября 2024, 18:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:34
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СуперКейн, победа Баварии, Айнтрахт забил 7 голов

Матчи очередного тура Бундеслиги

02 ноября 2024, 18:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:34
602
1
СуперКейн, победа Баварии, Айнтрахт забил 7 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в матче Бундеслиги обыграла Унион со счетом 3:0 и сохранила лидерство в таблице с 23 очками. У Лейпцига на три пункта меньше и игра с Боруссией Дортмунд.

У мюнхенцев два гола оформил Гарри Кейн, который стал первым игроком сезона в топ-5 лигах с 10+ голами и 5+ результативными передачами.

Отметим 7 голов Айнтрахта, где продолжают забивать Мармуш и Экитике. Команда после победы над Бохумом держится в топ-3.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Бавария – Унион 3:0
Голы: Кейн, 15 (с пен), 31, Коман, 43

Айнтрахт – Бохум 7:2
Голы: Экитике, 9, 69, Мармуш, 18, Кнауфф, 20, Браун, 32, Дауд, 61, Узун, 66 – Де Вит, 35, Хофманн, 51

Хоффенхайм – Санкт-Паули 0:2
Голы: Афолаян, 20, Альберс, 90

Хольштайн – Хайденхайм 1:0
Гол: Эррас, 28

Вольфсбург – Аугсбург 1:1
Голы: Амоура, 82 – Тетц, 34

Турнирная таблица

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Айнтрахт Франкфурт Унион Берлин Гарри Кейн Бохум Хоффенхайм Санкт-Паули Хольштайн Хайденхайм Вольфсбург Аугсбург
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Після такого пасу від Гаррі,в Комана ще було досить часу обробити м*яч і гріх не забити.Кейн,дійсно супер!!!
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