СуперКейн, победа Баварии, Айнтрахт забил 7 голов

Бавария в матче Бундеслиги обыграла Унион со счетом 3:0 и сохранила лидерство в таблице с 23 очками. У Лейпцига на три пункта меньше и игра с Боруссией Дортмунд.

У мюнхенцев два гола оформил Гарри Кейн, который стал первым игроком сезона в топ-5 лигах с 10+ голами и 5+ результативными передачами.

Отметим 7 голов Айнтрахта, где продолжают забивать Мармуш и Экитике. Команда после победы над Бохумом держится в топ-3.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Бавария – Унион 3:0

Голы: Кейн, 15 (с пен), 31, Коман, 43

Айнтрахт – Бохум 7:2

Голы: Экитике, 9, 69, Мармуш, 18, Кнауфф, 20, Браун, 32, Дауд, 61, Узун, 66 – Де Вит, 35, Хофманн, 51

Хоффенхайм – Санкт-Паули 0:2

Голы: Афолаян, 20, Альберс, 90

Хольштайн – Хайденхайм 1:0

Гол: Эррас, 28

Вольфсбург – Аугсбург 1:1

Голы: Амоура, 82 – Тетц, 34

Турнирная таблица