СуперКейн, победа Баварии, Айнтрахт забил 7 голов
Матчи очередного тура Бундеслиги
Бавария в матче Бундеслиги обыграла Унион со счетом 3:0 и сохранила лидерство в таблице с 23 очками. У Лейпцига на три пункта меньше и игра с Боруссией Дортмунд.
У мюнхенцев два гола оформил Гарри Кейн, который стал первым игроком сезона в топ-5 лигах с 10+ голами и 5+ результативными передачами.
Отметим 7 голов Айнтрахта, где продолжают забивать Мармуш и Экитике. Команда после победы над Бохумом держится в топ-3.
Чемпионат Германии. 9-й тур
Бавария – Унион 3:0
Голы: Кейн, 15 (с пен), 31, Коман, 43
Айнтрахт – Бохум 7:2
Голы: Экитике, 9, 69, Мармуш, 18, Кнауфф, 20, Браун, 32, Дауд, 61, Узун, 66 – Де Вит, 35, Хофманн, 51
Хоффенхайм – Санкт-Паули 0:2
Голы: Афолаян, 20, Альберс, 90
Хольштайн – Хайденхайм 1:0
Гол: Эррас, 28
Вольфсбург – Аугсбург 1:1
Голы: Амоура, 82 – Тетц, 34
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