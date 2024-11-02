Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Сумели выиграть даже без Цыганкова
Жирона в напряженном матче чемпионата Испании сумела обыграть Леганес со счетом 4:3. Команда Мичела вернулись к победам в Ла Лиге после двух кряду поражений без забитых голов.
При этом Жирону, которая играет без травмированного Виктора Цыганкова, спас автогол соперника. Команда добывает только четвертую победу в сезоне чемпионата Испании и с 15 очками поднимается на 10-е место.
Уже в середине недели команду ожидает матч Лиги чемпионов с ПСВ.
Чемпионат Испании. 12-й тур
Жирона – Леганес 4:3
Голы: Гутьеррес, 12, Мартинес, 31, Стуани, 62 (с пен), Гонсалес, 73 (в свои ворота) – Тапиа, 24, Круз, 41, Эль Хаддади, 77
События матча
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