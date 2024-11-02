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Чемпионат Испании
Жирона
02.11.2024 17:15 – FT 4 : 3
Леганес
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Испания
02 ноября 2024, 19:18 | Обновлено 02 ноября 2024, 19:51
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Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами

Сумели выиграть даже без Цыганкова

02 ноября 2024, 19:18 | Обновлено 02 ноября 2024, 19:51
1161
1
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в напряженном матче чемпионата Испании сумела обыграть Леганес со счетом 4:3. Команда Мичела вернулись к победам в Ла Лиге после двух кряду поражений без забитых голов.

При этом Жирону, которая играет без травмированного Виктора Цыганкова, спас автогол соперника. Команда добывает только четвертую победу в сезоне чемпионата Испании и с 15 очками поднимается на 10-е место.

Уже в середине недели команду ожидает матч Лиги чемпионов с ПСВ.

Чемпионат Испании. 12-й тур

Жирона – Леганес 4:3
Голы: Гутьеррес, 12, Мартинес, 31, Стуани, 62 (с пен), Гонсалес, 73 (в свои ворота) – Тапиа, 24, Круз, 41, Эль Хаддади, 77

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Леганес).
73’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Серхио Гонсалес (Леганес).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Крус (Леганес).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Мартинес (Жирона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ренато Тапиа (Леганес).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Жирона).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Saar
Ага, якби не пенальті і не автогол - була б звична поразка.
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