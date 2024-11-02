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  4. Жирона – Леганес – 4:3. Семь мячей в сумасшедшем матче. Видео голов
Чемпионат Испании
Жирона
02.11.2024 17:15 – FT 4 : 3
Леганес
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Испания
02 ноября 2024, 22:14 | Обновлено 02 ноября 2024, 22:15
254
0

Жирона – Леганес – 4:3. Семь мячей в сумасшедшем матче. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура испанской Ла Лиги

02 ноября 2024, 22:14 | Обновлено 02 ноября 2024, 22:15
254
0
Жирона – Леганес – 4:3. Семь мячей в сумасшедшем матче. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона – Леганес

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леганес». Команды устроили невероятную перестрелку, в которой успешнее оказались хозяева – 4:3.

Соперники показали в этом матче невероятную реализацию – суммарно наиграли на 2 xG, однако забили аж семь голов. Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч.

Чемпионат Испании, 12-й тур. 2 ноября

Жирона – Леганес – 4:3

Голы: Гутьеррес, 21, Мартинес, 31, Стуани, 62 (пен), Гонсалес, 73 (автогол) – Тапия, 24, Крус, 41, Эль-Хаддади, 77

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Леганес).
73’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Серхио Гонсалес (Леганес).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Крус (Леганес).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Мартинес (Жирона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ренато Тапиа (Леганес).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Жирона).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Леганес видео голов и обзор Мигель Гутьеррес Арнау Мартинес Кристиан Стуани Мунир Эль-Хаддади
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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