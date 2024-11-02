Жирона – Леганес – 4:3. Семь мячей в сумасшедшем матче. Видео голов
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В субботу, 2 ноября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леганес». Команды устроили невероятную перестрелку, в которой успешнее оказались хозяева – 4:3.
Соперники показали в этом матче невероятную реализацию – суммарно наиграли на 2 xG, однако забили аж семь голов. Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч.
Чемпионат Испании, 12-й тур. 2 ноября
Жирона – Леганес – 4:3
Голы: Гутьеррес, 21, Мартинес, 31, Стуани, 62 (пен), Гонсалес, 73 (автогол) – Тапия, 24, Крус, 41, Эль-Хаддади, 77
Видеообзор матча:
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