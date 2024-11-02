Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Жирона
02.11.2024 17:15 - : -
Леганес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 ноября 2024, 03:03 | Обновлено 02 ноября 2024, 03:12
26
0

Жирона – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 ноября в 17:15 по Киеву

02 ноября 2024, 03:03 | Обновлено 02 ноября 2024, 03:12
26
0
Жирона – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Жирона

2 ноября на «Монтиливи пройдет матч 12-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Леганесом. Поединок начнется в 16:15 по европейскому времени.

Жирона

Команда неплохо показывала себя в 2022/2023, вернувшись в Примеру. Но настоящим прорывом в ее исполнении стала следующая темпорада. Год назад клуб сенсационно лидировал в Ла Лиге. В итоге получилось закончить на третьей позиции, что тоже стало сюрпризом. Впрочем, никто не верил, что там получится удержаться. И, к сожалению, уже можно сказать, что скептики были правы. Продав лидеров во главе с забивным Довбиком, несмотря на обилие новичков, жиронцы очень уж часто теряли очки и просто проигрывали. В Лиге чемпионов дебютант начал с поражений от ПСЖ и даже Фейеноорда дома (причем в обоих случаях все решили автоголы), и только потом выиграл у Слована из Братиславы, в Примере была серия из четырех матчей без побед. Да и в целом выигрывать не получается и половины матчей. Даже Лас-Пальмас обыграл бронзового призера 1:0, и только в кубке получилось наконец-то покуражиться.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Леганес

Клуб 4 прошлых сезона кряду играл в Сегунде. Но зато вернулся в хорошей форме, выиграв тот дивизион. На кураже получилось набрать 5 очков в первых 3-х турах, в том числе обыграть Лас-Пальмас. Но очень уж мало забивают подопечные Борхи Хименеса (только в выигранной встрече отметились дважды, в остальных - не более 1-го), и в основном они осенью проигрывали, или, как максимум, брали ничьи со своими противниками. В итоге постепенно новичок откатывался все ниже в турнирной таблице. Но в прошлом туре Сельта была разгромлена 3:0. А потом и в кубке получилось выиграть, пусть и у очень слабого соперника - некая Лусена.

Статистика личных встреч

Всего было проведено 12 очных поединков. Жирондинцы выиграли половину из них при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные Мичела смогут снова выиграть. Но все же их форма вызывает сомнение, а гости явно приедут отбиваться. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Жирона
2 ноября 2024 -
17:15
Леганес
Тотал голов меньше 2.5 1.68 Сделать ставку
По теме:
Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Жирона Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
Футбол | 01 ноября 2024, 16:01 27
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая

Звездный нападающий «Реала» занимает в рейтинге только второе место

ФОТО. Конец любви: Пятов разводится с женой. У них четверо детей
Футбол | 02 ноября 2024, 02:16 0
ФОТО. Конец любви: Пятов разводится с женой. У них четверо детей
ФОТО. Конец любви: Пятов разводится с женой. У них четверо детей

Пара расходится после 19 лет совместной жизни...

Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Футбол | 01.11.2024, 08:22
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
ФОТО. Самая красивая футболистка мира поразила образом на Хэллоуин
Футбол | 01.11.2024, 20:55
ФОТО. Самая красивая футболистка мира поразила образом на Хэллоуин
ФОТО. Самая красивая футболистка мира поразила образом на Хэллоуин
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Футбол | 01.11.2024, 10:55
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 6
Футбол
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
31.10.2024, 13:02 3
Футбол
«Это будет легко». Леннокс Льюис назвал боксера, который уничтожит Джошуа
«Это будет легко». Леннокс Льюис назвал боксера, который уничтожит Джошуа
31.10.2024, 01:33 3
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
01.11.2024, 16:06
Бокс
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 4
Футбол
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
01.11.2024, 18:32 11
Теннис
Минус Медведев и Фритц. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Париже
Минус Медведев и Фритц. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Париже
31.10.2024, 10:23
Теннис
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
31.10.2024, 10:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем