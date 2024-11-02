2 ноября на «Монтиливи пройдет матч 12-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Леганесом. Поединок начнется в 16:15 по европейскому времени.

Жирона

Команда неплохо показывала себя в 2022/2023, вернувшись в Примеру. Но настоящим прорывом в ее исполнении стала следующая темпорада. Год назад клуб сенсационно лидировал в Ла Лиге. В итоге получилось закончить на третьей позиции, что тоже стало сюрпризом. Впрочем, никто не верил, что там получится удержаться. И, к сожалению, уже можно сказать, что скептики были правы. Продав лидеров во главе с забивным Довбиком, несмотря на обилие новичков, жиронцы очень уж часто теряли очки и просто проигрывали. В Лиге чемпионов дебютант начал с поражений от ПСЖ и даже Фейеноорда дома (причем в обоих случаях все решили автоголы), и только потом выиграл у Слована из Братиславы, в Примере была серия из четырех матчей без побед. Да и в целом выигрывать не получается и половины матчей. Даже Лас-Пальмас обыграл бронзового призера 1:0, и только в кубке получилось наконец-то покуражиться.

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Леганес

Клуб 4 прошлых сезона кряду играл в Сегунде. Но зато вернулся в хорошей форме, выиграв тот дивизион. На кураже получилось набрать 5 очков в первых 3-х турах, в том числе обыграть Лас-Пальмас. Но очень уж мало забивают подопечные Борхи Хименеса (только в выигранной встрече отметились дважды, в остальных - не более 1-го), и в основном они осенью проигрывали, или, как максимум, брали ничьи со своими противниками. В итоге постепенно новичок откатывался все ниже в турнирной таблице. Но в прошлом туре Сельта была разгромлена 3:0. А потом и в кубке получилось выиграть, пусть и у очень слабого соперника - некая Лусена.

Статистика личных встреч

Всего было проведено 12 очных поединков. Жирондинцы выиграли половину из них при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные Мичела смогут снова выиграть. Но все же их форма вызывает сомнение, а гости явно приедут отбиваться. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,68).