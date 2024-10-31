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Чемпионат Испании
Жирона
02.11.2024 17:15 - : -
Леганес
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Испания
31 октября 2024, 18:00 |
113
0

Жирона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября матч 12-го тура Ла Лиги

31 октября 2024, 18:00 |
113
0
Жирона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Леганес».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Леганес
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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