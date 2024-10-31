Испания31 октября 2024, 18:00 |
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Жирона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября матч 12-го тура Ла Лиги
31 октября 2024, 18:00 |
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В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Леганес».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – ЛеганесСмотреть трансляцию
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