В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Леганес».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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