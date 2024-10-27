Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона покорила королей, нокаут от Топурии, Магучих – лучшая
Другие новости
27 октября 2024, 06:00 |
497
0

Барселона покорила королей, нокаут от Топурии, Магучих – лучшая

Главные новости за 26 октября на Sport.ua

27 октября 2024, 06:00 |
497
0
Барселона покорила королей, нокаут от Топурии, Магучих – лучшая
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 26 октября.

1А. Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Во втором тайме защита мадридской команды была безобразной

1B. Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты топового матча Ла Лиги

2А. Эпичный бой в Абу-Даби! Топурия и Холлоуэй устроили шоу в бою за титул
На кону стоял пояс чемпиона UFC в полулегком весе

2B. Оба падали. Кэттеролл победил Прогрейса и завоевал пояс WBO International
Бой в Манчестере длился все 12 раундов и оказался очень интересным

3А. Гол Холанда принес победу Ман Сити, 7 голов в матче Брентфорд – Ипсвич
Результаты матчей АПЛ

3B. Удачная серия продолжается. Эвертон Миколенко забил на 90+5
Ливерпульская команда не проигрывает в АПЛ больше месяца

3С. Очередное поражение. Жирона без Цыганкова снова проиграла в Ла Лиге
Каталонцы проиграли «Лас-Пальмасу»

3D. Неудача Байера, Боруссия Д снова проиграла, Лейпциг стал лидером Бундеслиги
Результаты матчей тура

3E. Эффект Конте. Наполи лидирует в Серии A, у команды 4 подряд победы
Неаполитанцы, похоже, готовы конкурировать с Интером

3F. Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей
26-го октября команды встречались в 9-м туре Серии А

4A. Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец
Команда Ротаня снова возглавила турнирную таблицу

4B. С контрольным по пустым. Кривбасс комфортно обыграл дома ЛНЗ
Команда Юрия Вернидуба одержала вторую подряд победу

4C. Львы на волне успеха. Карпаты минимально переиграли Оболонь
Коллектив Лупашко начал первую победную серию в сезоне

5A. Ничья в третьем туре. ХИТ и Рекорд поделили очки
Киевская команда в ничего не решающем матче снова не сумела выиграть

5B. Женская сборная Украины уступила Чехии в контрольном матче
Украинки начали подготовку к Евро-2024

6. Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
Ярослава выиграла награду от European Athletics Awards

7. Два суперкруга пилота Феррари. Состоялась квалификация Гран-при Мексики
Карлос Сайнс был быстрее всех конкурентов

8. Что случилось? Соболева не доиграла матч отбора к турниру WTA 250 в Мексике
Анастасия снялась с поединка 1-го раунда квалификации в Мериде против Евы Веддер

9. Барселона: лучшая версия после Месси
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о ренессансе «блауграны»

10. Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
По трансферам киевского клуба есть вопросы, причем весьма справедливые…

По теме:
Проблемы Мудрика, ничья в Стамбуле, гол Вьюнника, осечки Руха и Полесья
Довбик огорчил Динамо, крутой перфоманс Мудрика, поражения ХИТа и Днепра
Месть Барселоны, фиаско Трубина в ЛЧ, провал ХИТа, пресс-конференция Усика
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
Бокс | 26 октября 2024, 08:48 0
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша

Дэвид Аллен ждет победы «Цыганского короля»

Барселона не позволила Реалу побить свой суперрекорд. Не хватило одной игры
Футбол | 27 октября 2024, 04:11 0
Барселона не позволила Реалу побить свой суперрекорд. Не хватило одной игры
Барселона не позволила Реалу побить свой суперрекорд. Не хватило одной игры

У каталонцев в Ла Лиге самая длинная беспроигрышная серия в истории – 43 матча

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 26.10.2024, 10:50
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 26.10.2024, 21:57
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Футбол | 26.10.2024, 23:56
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
25.10.2024, 03:47
Футбол
Два метра и 10 см. Невероятный рекорд Магучих ратифицирован федерацией
Два метра и 10 см. Невероятный рекорд Магучих ратифицирован федерацией
25.10.2024, 01:59
Другие виды
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
25.10.2024, 20:48 2
Авто/мото
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 21
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 1
Бокс
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем