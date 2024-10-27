Барселона покорила королей, нокаут от Топурии, Магучих – лучшая
Главные новости за 26 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 26 октября.
1А. Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Во втором тайме защита мадридской команды была безобразной
1B. Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты топового матча Ла Лиги
2А. Эпичный бой в Абу-Даби! Топурия и Холлоуэй устроили шоу в бою за титул
На кону стоял пояс чемпиона UFC в полулегком весе
2B. Оба падали. Кэттеролл победил Прогрейса и завоевал пояс WBO International
Бой в Манчестере длился все 12 раундов и оказался очень интересным
3А. Гол Холанда принес победу Ман Сити, 7 голов в матче Брентфорд – Ипсвич
Результаты матчей АПЛ
3B. Удачная серия продолжается. Эвертон Миколенко забил на 90+5
Ливерпульская команда не проигрывает в АПЛ больше месяца
3С. Очередное поражение. Жирона без Цыганкова снова проиграла в Ла Лиге
Каталонцы проиграли «Лас-Пальмасу»
3D. Неудача Байера, Боруссия Д снова проиграла, Лейпциг стал лидером Бундеслиги
Результаты матчей тура
3E. Эффект Конте. Наполи лидирует в Серии A, у команды 4 подряд победы
Неаполитанцы, похоже, готовы конкурировать с Интером
3F. Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей
26-го октября команды встречались в 9-м туре Серии А
4A. Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец
Команда Ротаня снова возглавила турнирную таблицу
4B. С контрольным по пустым. Кривбасс комфортно обыграл дома ЛНЗ
Команда Юрия Вернидуба одержала вторую подряд победу
4C. Львы на волне успеха. Карпаты минимально переиграли Оболонь
Коллектив Лупашко начал первую победную серию в сезоне
5A. Ничья в третьем туре. ХИТ и Рекорд поделили очки
Киевская команда в ничего не решающем матче снова не сумела выиграть
5B. Женская сборная Украины уступила Чехии в контрольном матче
Украинки начали подготовку к Евро-2024
6. Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
Ярослава выиграла награду от European Athletics Awards
7. Два суперкруга пилота Феррари. Состоялась квалификация Гран-при Мексики
Карлос Сайнс был быстрее всех конкурентов
8. Что случилось? Соболева не доиграла матч отбора к турниру WTA 250 в Мексике
Анастасия снялась с поединка 1-го раунда квалификации в Мериде против Евы Веддер
9. Барселона: лучшая версия после Месси
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о ренессансе «блауграны»
10. Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
По трансферам киевского клуба есть вопросы, причем весьма справедливые…
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