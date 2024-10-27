Барселона покорила королей, нокаут от Топурии, Магучих – лучшая

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 26 октября.

1А. Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча

Во втором тайме защита мадридской команды была безобразной

1B. Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты топового матча Ла Лиги

2А. Эпичный бой в Абу-Даби! Топурия и Холлоуэй устроили шоу в бою за титул

На кону стоял пояс чемпиона UFC в полулегком весе

2B. Оба падали. Кэттеролл победил Прогрейса и завоевал пояс WBO International

Бой в Манчестере длился все 12 раундов и оказался очень интересным

3А. Гол Холанда принес победу Ман Сити, 7 голов в матче Брентфорд – Ипсвич

Результаты матчей АПЛ

3B. Удачная серия продолжается. Эвертон Миколенко забил на 90+5

Ливерпульская команда не проигрывает в АПЛ больше месяца

3С. Очередное поражение. Жирона без Цыганкова снова проиграла в Ла Лиге

Каталонцы проиграли «Лас-Пальмасу»

3D. Неудача Байера, Боруссия Д снова проиграла, Лейпциг стал лидером Бундеслиги

Результаты матчей тура

3E. Эффект Конте. Наполи лидирует в Серии A, у команды 4 подряд победы

Неаполитанцы, похоже, готовы конкурировать с Интером

3F. Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей

26-го октября команды встречались в 9-м туре Серии А

4A. Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец

Команда Ротаня снова возглавила турнирную таблицу

4B. С контрольным по пустым. Кривбасс комфортно обыграл дома ЛНЗ

Команда Юрия Вернидуба одержала вторую подряд победу

4C. Львы на волне успеха. Карпаты минимально переиграли Оболонь

Коллектив Лупашко начал первую победную серию в сезоне

5A. Ничья в третьем туре. ХИТ и Рекорд поделили очки

Киевская команда в ничего не решающем матче снова не сумела выиграть

5B. Женская сборная Украины уступила Чехии в контрольном матче

Украинки начали подготовку к Евро-2024

6. Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе

Ярослава выиграла награду от European Athletics Awards

7. Два суперкруга пилота Феррари. Состоялась квалификация Гран-при Мексики

Карлос Сайнс был быстрее всех конкурентов

8. Что случилось? Соболева не доиграла матч отбора к турниру WTA 250 в Мексике

Анастасия снялась с поединка 1-го раунда квалификации в Мериде против Евы Веддер

9. Барселона: лучшая версия после Месси

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о ренессансе «блауграны»

10. Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет

По трансферам киевского клуба есть вопросы, причем весьма справедливые…