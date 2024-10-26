Эффект Конте. Наполи лидирует в Серии A, у команды 4 подряд победы

Наполи в матче чемпионата Италии обыграл Лечче со счетом 1:0 благодаря голу Ди Лоренцо. Команда Антонио Конте выиграла четыре кряду встречи и лидирует с 22 очками.

У Интера на 5 пунктов меньше и игра в запасе.

Наполи, проиграв в первом туре сезона, далее выиграл семь матчей и лишь раз сыграл вничью, не сумев огорчить Ювентус. Неаполитанцы пропустили всего пять мячей.

Чемпионат Италии. 9-й тур

Наполи – Лечче 1:0

Гол: Ди Лоренцо, 73

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Бонджорно, Оливера, Ангисса, Гилмор (Распадори, 72), Мактоминей, Нерес (Кварацхелия, 72), Нгонг (Политано, 57), Лукаку (Фолоруншо, 85)



Лечче: Фальконе, Пелмард, Гаспар, Федерико, Доргу, Рамадани, Кулибали (Ребич, 77), Рафиа (Пьерре, 69), Пьеротти, Крстович, Банда (Сансоне, 69)