Эффект Конте. Наполи лидирует в Серии A, у команды 4 подряд победы
Неаполитанцы, похоже, готовы конкурировать с Интером
Наполи в матче чемпионата Италии обыграл Лечче со счетом 1:0 благодаря голу Ди Лоренцо. Команда Антонио Конте выиграла четыре кряду встречи и лидирует с 22 очками.
У Интера на 5 пунктов меньше и игра в запасе.
Наполи, проиграв в первом туре сезона, далее выиграл семь матчей и лишь раз сыграл вничью, не сумев огорчить Ювентус. Неаполитанцы пропустили всего пять мячей.
Чемпионат Италии. 9-й тур
Наполи – Лечче 1:0
Гол: Ди Лоренцо, 73
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Бонджорно, Оливера, Ангисса, Гилмор (Распадори, 72), Мактоминей, Нерес (Кварацхелия, 72), Нгонг (Политано, 57), Лукаку (Фолоруншо, 85)
Лечче: Фальконе, Пелмард, Гаспар, Федерико, Доргу, Рамадани, Кулибали (Ребич, 77), Рафиа (Пьерре, 69), Пьеротти, Крстович, Банда (Сансоне, 69)
События матча
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