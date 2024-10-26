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Чемпионат Италии
Наполи
26.10.2024 16:00 – FT 1 : 0
Лечче
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Италия
26 октября 2024, 19:13 | Обновлено 26 октября 2024, 19:14
126
0

Эффект Конте. Наполи лидирует в Серии A, у команды 4 подряд победы

Неаполитанцы, похоже, готовы конкурировать с Интером

26 октября 2024, 19:13 | Обновлено 26 октября 2024, 19:14
126
0
Эффект Конте. Наполи лидирует в Серии A, у команды 4 подряд победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи в матче чемпионата Италии обыграл Лечче со счетом 1:0 благодаря голу Ди Лоренцо. Команда Антонио Конте выиграла четыре кряду встречи и лидирует с 22 очками.

У Интера на 5 пунктов меньше и игра в запасе.

Наполи, проиграв в первом туре сезона, далее выиграл семь матчей и лишь раз сыграл вничью, не сумев огорчить Ювентус. Неаполитанцы пропустили всего пять мячей.

Чемпионат Италии. 9-й тур

Наполи – Лечче 1:0
Гол: Ди Лоренцо, 73

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Бонджорно, Оливера, Ангисса, Гилмор (Распадори, 72), Мактоминей, Нерес (Кварацхелия, 72), Нгонг (Политано, 57), Лукаку (Фолоруншо, 85)

Лечче: Фальконе, Пелмард, Гаспар, Федерико, Доргу, Рамадани, Кулибали (Ребич, 77), Рафиа (Пьерре, 69), Пьеротти, Крстович, Банда (Сансоне, 69)

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
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Наполи Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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