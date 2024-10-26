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Премьер-лига
Александрия
26.10.2024 13:00 – FT 2 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 14:57 | Обновлено 26 октября 2024, 15:34
1657
16

Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец

Команда Ротаня снова возглавили турнирную таблицу

26 октября 2024, 14:57 | Обновлено 26 октября 2024, 15:34
1657
16
Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец
УПЛ

Классическое – наиболее распространенная тема для разговоров в эти выходные в украинском футболе, однако в рамках одиннадцатого тура Премьер-лиги только этим принципиальным матчем программа точно не ограничивалась. Первой игрой в субботней части программы стало дерби Кропивниччины между «Александрией» и петровским «Ингульцом», которое позволяло команде Василия Кобина хоть на мгновение вспомнить атмосферу игры в родном регионе.

Ведь «казаки» до сих пор ни одного матча так и не провели на своем поле из-за всем известных проблем со строительством арены, поэтому и результаты у коллектива были соответствующими – ни одной победы за десять матчей и закономерное последнее место. И точно не в игре против второй по количеству добытых зачетных баллов команды у «Ингульца» существовали прогнозируемые шансы разжиться первым действительно большим успехом. Тем более, когда команда Руслана Ротаня также была пропитана атмосферой Классического, любой результат которого она могла использовать по своему усмотрению.

Первый тайм этого противостояния получился по-настоящему боевым, как и должно быть в соответствии с характером дерби. При этом команды сосредотачивались не только на борьбе за мяч, но и успели порадовать публику забитыми мячами, тогда как в целом игру трудно было назвать направленной в одну сторону. Хотя и команда Руслана Ротаня в начале ясно давала понять, что хочет держать мяч под контролем.

«Александрия» в итоге и забила первой, когда на 17 минуте навес штрафного с правого фланга штрафной завершился сбросом Шабанова на Безерру, который пробил головой (!) мимо Паламарчука с острого угла. Впрочем, стандартом на стандарт – так решил ответить соперникам «Ингулец», и уже в следующей атаке аут с левого фланга завершился успешным отскоком от Сидоренко под удар Пятову в пределах штрафной.

По большому счету, «полиграфы» решили ничего не выдумывать, и поэтому их второй мяч также стал итогом стандарта, но на этот раз уже от угла поля на том самом краю атаки. Разыграли угловой Кравченко и Калюжный, после чего последовал пас под дальний удар Мишневу в зоне перед штрафной, а тот положил мяч под перекладину ворот Паламарчука.

И кто же знал тогда, что именно голкиперу «Ингульца» с двумя пропущенными мячами придется стать полноценным героем этой встречи во втором тайме. Потому что атаки «Александрии» не прекращались ни на минуту, но что не момент у ворот гостей, то или завершающий удар каким-то чудом вытягивает Паламарчук, или форварды хозяев ошибаются из выгодных положений.

В частности, на 67 минуте вратарь «казаков» взял удар с пенальти от Филиппова, который на ровном месте игрой рукой во время очередного удара головой от Безерры привез Мысык. Так и проходило время нашего поединка – голкипер команды Кобина был на кураже и отбивал все, что мог, а вот его одноклубники так и не смогли подхватить этот удивительно оптимистичный настрой. Кстати, Паламарчук в третьем матче подряд берет пенальти.

В следующие выходные «Александрия» дома будет играть против житомирского «Полесья», тогда как посреди недели будет играть в Кубке Украины в гостях у ЮКСА, а петровский «Ингулец» поедет в гости к киевскому «Динамо».

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Козак – 7,0, Смирный – 6,0, Кулаков – б/о, Беляев – б/о, Копина – б/о.

«Ингулец» (замены): Пушкарев – 6,0, Козыренко – 6,0, Резепов – б/о, Кисленко – б/о, Лисняк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Александрия» – «Ингулец» – 2:1

Голы: Безерра, 17, Мишнев, 29 – Пятов, 21

На 67 минуте Александр Филиппов («Александрия») не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Мишнев, 64

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Копина, 89) – Мишнев (Смирный, 69), Калюжный, Ковалец (Козак, 46) – Джевани, Филиппов (Кулаков, 76), Беззера (Беляев, 89).

«Ингулец»: Паламарчук – Мысык (Резепов, 74), Виливальд, Шершень, Сидоренко – Пятов, Волохатый (Лисняк, 81) – Могильный (Козыренко, 68), Сад (Пушкарев, 68), Белоцерковец – Ситало (Кисленко, 74).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 16 (8) – 8 (3)
Угловые: 7 – 6
Оффсайды: 0 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 16
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Віталій Ткачук
Інгулець - дно. Як можна було такого тренера призначити?
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0
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apepa
Смотрю турнирную таблицу глаз не отвести. Украинская команда на вершине! Так должно быть всегда! Правда друзья??
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-3
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apepa
Немного огорчила нереализация 11-и метрового.  Нужно над этим поработать. А так все нормально Ротань. Готовься уже к ЛЧ! 
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-3
Omen
Теперь болеем за ничейку или победку Шахтера. Нас вполне устраивает и то и то)
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-6
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apepa
Чемпионов с очередной победой! Вся Украина болеет за вас Ротань и против кремлевских динама и шахтер!
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-12
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