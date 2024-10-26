Александрия – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Петровская команда может впервые в сезоне победить в УПЛ, но соперник слишком сложен
В субботу, 26 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 13:00.
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Александрия
Помните, как Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины и она начала проигрывать всем подряд, даже абсолютным аутсайдерам? Потребовался не один отбор на чемпионат Европы, чтобы игра стабилизировалась, необходимые Ротаню исполнители были найдены и начались результаты, о которых все хорошо помнят. Вершиной стал выход впервые в истории на Олимпиаду.
То же самое происходит и в «Александрии». После прихода Ротаня команда эпически сумела лишиться места в еврокубках в ситуации, когда, казалось, это сделать невозможно, имея солидный очковый запас. Однако Ротань «смог». После этого специалист получил в свой адрес тонны негатива, но продолжал лепить свою команду в поисках оптимального состава и тактики.
Ходили даже слухи о возможном увольнении, однако владельцы клуба не спешили и, как оказалось, не прогадали. В этом сезоне для команды все сошлось – Ротань наконец-то нашел все составляющие успеха, нашел игровую схему, при которой имеющиеся футболисты могут приносить наибольшую пользу. Результат не заставил себя ждать – в девяти матчах были одержаны семь побед, в том числе и над «Шахтером», и две ничьи. Таких результатов вполне хватает для второго места, поскольку киевское «Динамо» в чемпионате выступает еще лучше и заслуженно лидирует.
В предыдущем матче команда минимально переиграла «Ворсклу» благодаря голу Беляева, которому тренер пообещал регулярное игровое время, и ассисту Кравченко.
Ингулец
А «Ингулец» прямо сейчас является самой плохой командой в УПЛ, если судить по таблице. Да, «Оболонь» тоже имеет только пять очков, но «пивовары» имеют в своем активе хотя бы одну победу, а вот подопечные Василия Кобина только пять раз сыграли вничью и столько же проиграли.
Правда, не стоит этому слишком удивляться, поскольку у их тренера нет опыта побед в УПЛ в качестве именно тренера. Василий Кобин провел в УПЛ в должности главного тренера 23 матча и десять раз сыграл вничью, уступив остальные поединки.
Стоит отметить, что все свои матчи петровская команда провела на выезде, имея проблемы с готовностью нового стадиона, вернее, с получением документации. Президент клуба даже попытался шантажировать УПЛ снятием, если эти нюансы с документами ему не упростят, но лига на шантаж не повелась и Поворознюк дал заднюю. Поэтому первый матч на домашнем стадионе «Ингулец» еще ждет, и велика вероятность, что это произойдет уже весной.
В предыдущем туре «казаки» уступили ЛНЗ 0:2, могли и забить, но Мельничук не реализовал пенальти.
Статистика встреч
Всего между командами сыграно 5 матчей: +4=0-1, разница мячей 11-6. Все в пользу «Александрии», конечно.
Ориентировочные составы
«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мышнев, Калюжный, Козак – Беляев, Филиппов, Безерра
«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук, Малыш, Виливальд, Дубилей – Пятов, Волохатый, Лосенко – Белоцерковец, Ситало, Резепов
Прогноз на противостояние
В таких матчах, в которых фаворит очевиден, часто как раз и случаются сенсации. Конечно, может быть, что Василий Кобин одержит свою первую победу в УПЛ, но все же предположим, что такого не произойдет и «Александрия» возьмет свои три очка.
13:00
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|2
|Александрия
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|3
|Полесье
|10
|6
|4
|0
|19 - 7
|22
|4
|Шахтер Донецк
|9
|6
|1
|2
|25 - 9
|19
|5
|ЛНЗ Черкассы
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|6
|Рух Львов
|10
|3
|5
|2
|15 - 6
|14
|7
|Кривбасс
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|8
|Карпаты Львов
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|9
|Заря
|10
|4
|0
|6
|9 - 12
|12
|10
|Черноморец
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|11
|Верес
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12
|Колос К
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|13
|Ворскла
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14
|Левый берег
|10
|2
|2
|6
|4 - 12
|8
|15
|Оболонь
|10
|1
|2
|7
|5 - 25
|5
|16
|Ингулец
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
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