В субботу, 26 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 13:00.

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Александрия

Помните, как Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины и она начала проигрывать всем подряд, даже абсолютным аутсайдерам? Потребовался не один отбор на чемпионат Европы, чтобы игра стабилизировалась, необходимые Ротаню исполнители были найдены и начались результаты, о которых все хорошо помнят. Вершиной стал выход впервые в истории на Олимпиаду.

То же самое происходит и в «Александрии». После прихода Ротаня команда эпически сумела лишиться места в еврокубках в ситуации, когда, казалось, это сделать невозможно, имея солидный очковый запас. Однако Ротань «смог». После этого специалист получил в свой адрес тонны негатива, но продолжал лепить свою команду в поисках оптимального состава и тактики.

Ходили даже слухи о возможном увольнении, однако владельцы клуба не спешили и, как оказалось, не прогадали. В этом сезоне для команды все сошлось – Ротань наконец-то нашел все составляющие успеха, нашел игровую схему, при которой имеющиеся футболисты могут приносить наибольшую пользу. Результат не заставил себя ждать – в девяти матчах были одержаны семь побед, в том числе и над «Шахтером», и две ничьи. Таких результатов вполне хватает для второго места, поскольку киевское «Динамо» в чемпионате выступает еще лучше и заслуженно лидирует.

В предыдущем матче команда минимально переиграла «Ворсклу» благодаря голу Беляева, которому тренер пообещал регулярное игровое время, и ассисту Кравченко.

Ингулец

А «Ингулец» прямо сейчас является самой плохой командой в УПЛ, если судить по таблице. Да, «Оболонь» тоже имеет только пять очков, но «пивовары» имеют в своем активе хотя бы одну победу, а вот подопечные Василия Кобина только пять раз сыграли вничью и столько же проиграли.

Правда, не стоит этому слишком удивляться, поскольку у их тренера нет опыта побед в УПЛ в качестве именно тренера. Василий Кобин провел в УПЛ в должности главного тренера 23 матча и десять раз сыграл вничью, уступив остальные поединки.

Стоит отметить, что все свои матчи петровская команда провела на выезде, имея проблемы с готовностью нового стадиона, вернее, с получением документации. Президент клуба даже попытался шантажировать УПЛ снятием, если эти нюансы с документами ему не упростят, но лига на шантаж не повелась и Поворознюк дал заднюю. Поэтому первый матч на домашнем стадионе «Ингулец» еще ждет, и велика вероятность, что это произойдет уже весной.

В предыдущем туре «казаки» уступили ЛНЗ 0:2, могли и забить, но Мельничук не реализовал пенальти.

Статистика встреч

Всего между командами сыграно 5 матчей: +4=0-1, разница мячей 11-6. Все в пользу «Александрии», конечно.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мышнев, Калюжный, Козак – Беляев, Филиппов, Безерра

«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук, Малыш, Виливальд, Дубилей – Пятов, Волохатый, Лосенко – Белоцерковец, Ситало, Резепов

Прогноз на противостояние

В таких матчах, в которых фаворит очевиден, часто как раз и случаются сенсации. Конечно, может быть, что Василий Кобин одержит свою первую победу в УПЛ, но все же предположим, что такого не произойдет и «Александрия» возьмет свои три очка.

Прогноз Sport.ua Александрия Ингулец Победа Александрии 1.41 Сделать ставку