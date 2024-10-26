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Премьер-лига
Александрия
26.10.2024 13:00 – FT 2 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 16:05 |
158
0

Александрия – Ингулец – 2:1. Команда Ротаня лидирует в УПЛ. Обзор матча

Непростая домашняя победа

26 октября 2024, 16:05 |
158
0
Александрия – Ингулец – 2:1. Команда Ротаня лидирует в УПЛ. Обзор матча
ФК Александрия

В матче 11-го тура УПЛ Александрия на своем поле обыграла Ингулец со счетом 2:1. Команда Руслана Ротаня продолжает идти без поражений в сезоне.

Александрия набрала 26 очков и лидирует с преимуществом в один пункт над Динамо, у которого игра в запасе. Ингулец с 5 очками находится на последней позиции.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Александрия» – «Ингулец» – 2:1
Голы: Безерра, 17, Мишнев, 29 – Пятов, 21

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Мишнёв (Александрия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пятов (Ингулец).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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