В матче 11-го тура УПЛ Александрия на своем поле обыграла Ингулец со счетом 2:1. Команда Руслана Ротаня продолжает идти без поражений в сезоне.

Александрия набрала 26 очков и лидирует с преимуществом в один пункт над Динамо, у которого игра в запасе. Ингулец с 5 очками находится на последней позиции.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Александрия» – «Ингулец» – 2:1

Голы: Безерра, 17, Мишнев, 29 – Пятов, 21