26.10.2024 13:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига26 октября 2024, 16:05 |
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Александрия – Ингулец – 2:1. Команда Ротаня лидирует в УПЛ. Обзор матча
Непростая домашняя победа
26 октября 2024, 16:05 |
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В матче 11-го тура УПЛ Александрия на своем поле обыграла Ингулец со счетом 2:1. Команда Руслана Ротаня продолжает идти без поражений в сезоне.
Александрия набрала 26 очков и лидирует с преимуществом в один пункт над Динамо, у которого игра в запасе. Ингулец с 5 очками находится на последней позиции.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур
«Александрия» – «Ингулец» – 2:1
Голы: Безерра, 17, Мишнев, 29 – Пятов, 21
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Мишнёв (Александрия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пятов (Ингулец).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
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