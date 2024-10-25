В субботу, 26-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Очередная осечка «Полесья» позволяет команде Руслана Ротаня уверенно смотреть в сторону возвращения на первую строчку турнирной таблицы, с учетом того, что в Классическом кто-то очки все равно потеряет. Но на этот раз у «полиграфов» будет очень интересное испытание против команды, которая еще ни разу в сезоне не побеждала, но при этом является принципиальным региональным соперником для «Александрии».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.