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Премьер-лига
Александрия
26.10.2024 13:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 23:06 |
15
0

Александрия – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

25 октября 2024, 23:06 |
15
0
Александрия – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 26-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Очередная осечка «Полесья» позволяет команде Руслана Ротаня уверенно смотреть в сторону возвращения на первую строчку турнирной таблицы, с учетом того, что в Классическом кто-то очки все равно потеряет. Но на этот раз у «полиграфов» будет очень интересное испытание против команды, которая еще ни разу в сезоне не побеждала, но при этом является принципиальным региональным соперником для «Александрии».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
26 октбря 2024 -
13:00
Ингулец
Победа Александрии 1.40 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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