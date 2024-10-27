Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей
26-го октября команды встречались в 9-м туре Серии А
26 октября «Аталанта» принимала дома «Верону» в рамках 9-го тура итальянской Серии А.
Хозяева с первых минут начали демонстрировать свое преимущество над соперником. Уже на 6-й минуте Мартен де Рон открыл счет. Через 3 минуты Матео Ретеги удвоил преимущество «Аталанты», а на 14-й минуте Шарль де Кетеларе сделал счет 3:0.
В середине тайма Адемола Лукман также отметился результативными действиями, забив на 29-й и 34-й минутах.
«Верона» напомнила о себе на 42-й минуте голом Амина Сарра. Первый тайм завершился со счетом 5:1.
Второй тайм превратился в формальность. На 58-й минуте Ретеги оформил дубль, установив итоговый счет - 6:1.
Серия А, 9-й тур, 26 октября
«Аталанта» – «Верона» – 6:1
Голы: Де Рон, 6, Ретеги, 9, 58, Де Кетеларе, 14, Лукман, 29, 34.
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