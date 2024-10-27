Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей
Чемпионат Италии
Аталанта
26.10.2024 21:45 – FT 6 : 1
Эллас Верона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 октября 2024, 01:51 |
72
0

Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей

26-го октября команды встречались в 9-м туре Серии А

27 октября 2024, 01:51 |
72
0
Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября «Аталанта» принимала дома «Верону» в рамках 9-го тура итальянской Серии А.

Хозяева с первых минут начали демонстрировать свое преимущество над соперником. Уже на 6-й минуте Мартен де Рон открыл счет. Через 3 минуты Матео Ретеги удвоил преимущество «Аталанты», а на 14-й минуте Шарль де Кетеларе сделал счет 3:0.

В середине тайма Адемола Лукман также отметился результативными действиями, забив на 29-й и 34-й минутах.

«Верона» напомнила о себе на 42-й минуте голом Амина Сарра. Первый тайм завершился со счетом 5:1.

Второй тайм превратился в формальность. На 58-й минуте Ретеги оформил дубль, установив итоговый счет - 6:1.

Серия А, 9-й тур, 26 октября

«Аталанта» – «Верона» – 6:1

Голы: Де Рон, 6, Ретеги, 9, 58, Де Кетеларе, 14, Лукман, 29, 34.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта - Верона - 6:1. Понятно с первых минут. Видео голов и обзор
Аталанта - Верона Аталанта Верона чемпионат Италии по футболу Серия A Адемола Лукман
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
Футбол | 27 октября 2024, 00:29 6
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны

Состоялось первое Эль-Классико в сезоне

Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 26 октября 2024, 07:44 6
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?

Признание получил Алиссон из «Ливерпуля»

«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
Бокс | 26.10.2024, 08:48
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
Футбол | 26.10.2024, 14:39
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 26.10.2024, 20:06
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
ФОТО. Первое, что сделал Мудрик после первого забитого гола в сезоне
ФОТО. Первое, что сделал Мудрик после первого забитого гола в сезоне
25.10.2024, 04:59
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
25.10.2024, 08:13 10
Футбол
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
26.10.2024, 23:23
MMA
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
26.10.2024, 13:49 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем