Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей

26 октября «Аталанта» принимала дома «Верону» в рамках 9-го тура итальянской Серии А.

Хозяева с первых минут начали демонстрировать свое преимущество над соперником. Уже на 6-й минуте Мартен де Рон открыл счет. Через 3 минуты Матео Ретеги удвоил преимущество «Аталанты», а на 14-й минуте Шарль де Кетеларе сделал счет 3:0.

В середине тайма Адемола Лукман также отметился результативными действиями, забив на 29-й и 34-й минутах.

«Верона» напомнила о себе на 42-й минуте голом Амина Сарра. Первый тайм завершился со счетом 5:1.

Второй тайм превратился в формальность. На 58-й минуте Ретеги оформил дубль, установив итоговый счет - 6:1.

Серия А, 9-й тур, 26 октября

«Аталанта» – «Верона» – 6:1

Голы: Де Рон, 6, Ретеги, 9, 58, Де Кетеларе, 14, Лукман, 29, 34.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine