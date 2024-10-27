Аталанта - Верона - 6:1. Понятно с первых минут. Видео голов и обзор
26-го октября команды встречались в 9-м туре Серии А
26 октября в рамках 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» не оставила шансов «Вероне» и одержала разгромную победу со счетом 6:1.
В первом тайме на дубль Адемолы Лукмана и голы Мартена де Рона и Матео Ретеги игроки «Вероны» ответили лишь одним результативным ударом - 5:1.
Вторая половина игры стала формальностью, и единственный гол в ней забила «Аталанта» - снова отличился Ретеги.
Благодаря этой победе «Аталанта» стала самой результативной командой Серии А, забив 24 мяча под руководством Джана Пьеро Гасперини.
Серия А, 9-й тур, 26 октября
«Аталанта» – «Верона» – 6:1
Голы: Де Рон, 6, Ретеги, 9, 58, Де Кетеларе, 14, Лукман, 29, 34.
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Поединок состоится 26 октября в 22:00 по Киеву