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Аталанта
26.10.2024 21:45 – FT 6 : 1
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27 октября 2024, 02:55 |
17
0

Аталанта - Верона - 6:1. Понятно с первых минут. Видео голов и обзор

26-го октября команды встречались в 9-м туре Серии А

27 октября 2024, 02:55 |
17
0
Аталанта - Верона - 6:1. Понятно с первых минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября в рамках 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» не оставила шансов «Вероне» и одержала разгромную победу со счетом 6:1.

В первом тайме на дубль Адемолы Лукмана и голы Мартена де Рона и Матео Ретеги игроки «Вероны» ответили лишь одним результативным ударом - 5:1.

Вторая половина игры стала формальностью, и единственный гол в ней забила «Аталанта» - снова отличился Ретеги.

Благодаря этой победе «Аталанта» стала самой результативной командой Серии А, забив 24 мяча под руководством Джана Пьеро Гасперини.

Серия А, 9-й тур, 26 октября

«Аталанта» – «Верона» – 6:1

Голы: Де Рон, 6, Ретеги, 9, 58, Де Кетеларе, 14, Лукман, 29, 34.

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Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей
чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта Верона Аталанта - Верона Адемола Лукман Джан Пьеро Гасперини
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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