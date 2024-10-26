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Чемпионат Англии
Эвертон
26.10.2024 19:30 – FT 1 : 1
Фулхэм
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Англия
26 октября 2024, 21:31 |
1055
0

Удачная серия продолжается. Эвертон Миколенко забил на 90+5

Ливерпульская команда не проигрывает в АПЛ больше месяца

26 октября 2024, 21:31 |
1055
0
Удачная серия продолжается. Эвертон Миколенко забил на 90+5
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон в домашнем матче АПЛ сыграл с Фулхэмом 1:1, сравняв счет на 90+5 минуте. Ливерпульская команда не проигрывает в чемпионате с 14 сентября. У Эвертона теперь 9 очков и отрыв в 6 пунктов от зоны вылета.

Украинский защитник Виталий Миколенко, который восстановился после травмы и играл еще в прошлом туре, провел на поле весь матч.

Чемпионат Англии. 9-й тур

Эвертон – Фулхэм 1:1
Голы: Бето, 90+5 – Ивоби, 61

Эвертон: Пикфорд, Янг, Тарковски, Кин, Миколенко, Дюкуре (Мангаля, 80), Гуйе, Харрисон (Линдстрем, 68), Макнил (Брантвейт, 86), Ндиайе, Калверт-Льюин (Бето, 81)

Фулхэм: Лено, Тете, Диоп, Басси, Робинсон, Берже, Перейра (Уилсон, 79), Траоре (Нельсон, 68), Смит-Роу (Рид, 79), Ивоби, Хименес (Муньос, 90+2)

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Эвертон Фулхэм Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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