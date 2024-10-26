Удачная серия продолжается. Эвертон Миколенко забил на 90+5
Ливерпульская команда не проигрывает в АПЛ больше месяца
Эвертон в домашнем матче АПЛ сыграл с Фулхэмом 1:1, сравняв счет на 90+5 минуте. Ливерпульская команда не проигрывает в чемпионате с 14 сентября. У Эвертона теперь 9 очков и отрыв в 6 пунктов от зоны вылета.
Украинский защитник Виталий Миколенко, который восстановился после травмы и играл еще в прошлом туре, провел на поле весь матч.
Чемпионат Англии. 9-й тур
Эвертон – Фулхэм 1:1
Голы: Бето, 90+5 – Ивоби, 61
Эвертон: Пикфорд, Янг, Тарковски, Кин, Миколенко, Дюкуре (Мангаля, 80), Гуйе, Харрисон (Линдстрем, 68), Макнил (Брантвейт, 86), Ндиайе, Калверт-Льюин (Бето, 81)
Фулхэм: Лено, Тете, Диоп, Басси, Робинсон, Берже, Перейра (Уилсон, 79), Траоре (Нельсон, 68), Смит-Роу (Рид, 79), Ивоби, Хименес (Муньос, 90+2)
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