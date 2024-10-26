Барселона: лучшая версия после Месси

2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов 2020 года стали настоящим кошмаром для «Барселоны». От того кошмара каталонский суперклуб по-настоящему не оклемался до сих пор. И дело не только в уходе из «Камп Ноу» Месси. Все намного сложнее. И намного глубже.

Однако, большое видится действительно на расстоянии. И, как оказалось сейчас, в том барселонском позорище в Лиссабоне таки есть рациональное зерно. Именно тогда, четыре года назад, Жоан Лапорта со всей шириной своей необузданной и противоречивой души «влюбился» в главного тренера той неудержимой баварской команды – Ханси Флика.

Босс «Барселоны» пытался заполучить немецкого тренера в свою команду уже год спустя после памятных 2:8 на «Да Луж». Лапорте не нравился футбол, который «ставил» «Барселоне» бывшая легенда клуба – Рональд Куман.

Однако на то время Флик только что ушел из «Рекордмайстра» в Бундестим. И, несмотря на привлекательность предложения, немец был вынужден вежливо отказать президенту «Барселоны».

Президент «Барселоны» тосковал недолго, и после ожидаемого фиаско Кумана и очередной отставки на тренерский мостик «блауграны» пригласил очередное барселонское «сердце» – Хави Эрнандеса.

И этот выбор Лапорты оказался не самым удачным. Под руководством Хави «Барса» сумела выиграть «золото» чемпионата Испании, но вот на евроарене каталонский клуб был отнюдь не грандом.

Что «Барсе» Кумана, что «Барсе» Хави не хватало мощности, не хватало физики, не хватало интенсивности, посему «больше, чем клуб» мог похвастаться, разве что, выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.

А Лапорта не только помнил славные времена владычества «Барселоны» в мировом футболе, он жаждал те не такие уж и далекие времена вернуть. И вот так, спустя четыре года после лиссабонского ужаса, и три года после того, как Флик первый раз дал Лапорте от ворот поворот, звезды сложились так, что бывший тренер «Баварии» и сборной Германии возглавил «Барселону».

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта и Ханс-Дитер Флик

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Цель данной заметки несколько иная, нежели подробный рассказ о том, как безработный на то время Ханс-Дитер Флик возглавил каталонскую команду. Как в этот раз он оказался намного сговорчивее, как терпеливо ждал, пока Лапорта расставлял свои приоритеты и наконец-то выбрал именно его – отнюдь не первый номер «на драфте».

Здесь речь немного о другом. О том в первую очередь, что «Барселона», обойдя практически по кругу апологетов «тики-таки», грозилась провалиться в небытие или вечное межсезонье, назначив на тренерский мостик какого-нибудь нового Кике Сетьена. Но «Барселона», точнее, Жоан Лапорта, наконец-то решила выйти из заколдованного круга. Или из привычной зоны комфорта. И пускай методом втыка, но «больше, чем клуб» в лице Флика получил не просто тренера, а «больше, чем тренера».

Практически с первых дней работы Флика на новом месте в его пользу сработало обстоятельство, под обломками которого, как изначально казалось, он погрузнет и так не выберется на свободу. То, что этот тренер до момента назначения на должность – абсолютно не из системы «Барсы», - сыграло отнюдь не злую шутку с немцем.

Беда Кумана, и особенно Хави была в том, что эти клубные легенды были в курсе всего. Они знали все ходы и выходы как на «Камп Ноу», так и в клубных коридорах. Они были в курсе всех сплетен. И держали нос по ветру – лишь бы кто-то ничего лишнего не сказал. Ни в адрес команды, ни в адрес тренера. Их всезнание их же и погубило, если говорить по большому счету.

И вот теперь на смену всезнайкам и всеобщим любимцам приходит абсолютно чужой, посторонний абсолютно человек, который со всеми предельно вежлив, но не более того. Он не заигрывает ни с болельщиками, ни с футболистами, ни тем более с советом директоров. Он держится на расстоянии. И держит всех на расстоянии. У него абсолютно ровные отношения со всеми. Со всеми теми, кого он выбрал для своего общения на новом месте.

И как-то вдруг, почти незаметно, такое странное на первый взгляд «незаметное» поведение главного тренера «Барселоны» всем понравилось. И кулес, и игрокам, и прессе. И Лапорте в том числе.

Флику удалось за какие-то полгода то, что не удалось даже гениальному во всех отношениях Гвардиоле: ему удалось снизить в разы «общественное» давление на главного тренера «Барселоны». Получилось так, что «Барса» все еще оставалась «больше, чем клубом», но вот на саму команду тень великого прошлого давила уже не так отчетливо.

Да, дело тут не только в персоне нового тренера, но и в том, конечно же, что сейчас в силу разных причин, и объективных также, каталонский гранд не может тягаться в «гонке вооружений» с «Реалом». И если говорить строго о финансовом положении клуба, то оно оставляет желать лучшего до сих пор. И это еще мягко сказано. Что там говорить, если по стоимости своего состава нынешняя «Барса» уступает не только «Мадриду», но и, например, «Ньюкаслу» или «Аль-Хилялю».

И вот так, ожидаемо, но весьма неожиданно, сложилось, что новый главный тренер «Барселоны» мог себе позволить нормально работать. Нормально делать свое дело, не размениваясь ни на пустяки, ни на слухи.

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Флик отлично знал, куда он шел. Имеется ввиду финансовые возможности «Барсы». Точнее, невозможности. Поэтому герр Ханси не причитал, когда не сложилось с трансфером Уильямса. Не причитал он и тогда, когда клуб долгое время не мог заявить Ольмо. Он не просил удержать Гюндогана. Не просил приобрести хотя бы кого-то вместо целой кучи травмированных игроков основы. Он просто от нужды и необходимости обратил свой взор на Ла Масию, где, как оказалось, не перевелись таланты.

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Более того, в трех стартовых матчах Ла Лиги Флик задействовал сразу трех 17-летних игроков дубля. И этот момент – акцент на ближайшем резерве, на клубной академии, не мог не понравиться ни Лапорте, ни болельщикам.

Очень быстро Ханси нашел путь к сердцам и футболистов. Он пока что не говорит на испанском, но усердно учит язык, и уже все понимает. Но общается либо на английском, либо на немецком. Этого достаточно, чтобы футболисты его понимали. По словам одного из игроков «Барсы», Флик в общении похож на старшего сержанта: может и пошутить, может и поддержать. Но главное – он знает, как донести до сознания игроков то, что он хочет донести.

Лаконичность и понимание – вот главные отличительные черты в общении Флика с командой. Он упразднил систему штрафов в команде. Однако, вместе с тем, как и любой немец, он любит пунктуальность во всем. И игроки его поддерживают.

Но умение тренера говорить на понятном футбольном языке – это еще не показатель его мастерства. Тренировочный процесс и подход к работе, к системе вообще – вот показатель. И в этой связи Флик существенно отличается от предыдущих наставников «Барсы».

Предыдущая «Барса» местами была великолепна, особенно когда там доигрывали Месси, Суарес и Бускетс. Но даже тогда «Барса» была уязвима, она выдыхалась к концу игры, она походила на мощного боксера с «хрустальным подбородком».

Флик этот отчаянный недостаток пытается искоренить. Тренировки приобрели иной подтекст. Сейчас много занятий с акцентом на физику, выдержку, интенсивность и скорость. Для этого служат не только немецкие ассистенты Ханси, но и новые фитнес-тренеры, работающие с первой командой.

Под руководством Флика «Барса» провела не так уж и много поединков – десять в чемпионате и три в Лиге чемпионов, однако уже на этом основании можно делать смелые выводы о том, что нынешняя «Барса» смотрится предпочтительнее «Барсы» Хави. Нынешняя «Барса» не «сдыхает» во втором тайме. Нынешняя «Барса» способна (во всяком случае, пока что) держать темп.

Вот это – темп и интенсивность – главная фишка нынешнего рулевого «блауграны». Флик хочет, чтобы его нынешняя команда прессинговала не какое-то время, а на протяжении девяноста с лишним минут. Ханс-Дитер хочет построить на «Камп Ноу» примерно то же, что в свое время он построил на «Альянц Арене».

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Понятное дело, что для такой стройки нужен соответствующего уровня материал. Как оказалось, необходимый материал есть. Нужно просто его найти, распознать, а затем обучить. Или модернизировать. Или переучить.

От Рафиньи в недавнее трансферное окно хотели избавиться. Собственно, именно на его место должен был прийти Нико Уильямс. Однако под чутким руководством Флика бразильский полузащитник расцвел. Флик еще раз доказал, что умеет огранивать самородки, и что для хороших актеров нету второстепенных ролей.

Рафинья сейчас в «Барсе» играет «свободного художника». Играет потрясающе, чего уж там.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Отлично вписался в новый игровой ансамбль и Ольмо. Если этого парня минуют травмы, а он к ним склонен, то тогда мы увидим наконец-то лучшую версию Дани Ольмо.

Ну и, конечно же, Левандовски. Когда Флик тренировал Роберта в «Баварии», Роберт был не только лучшим форвардом континента, он был лучшим футболистом континента. Понятно, что годы берут свое, но, тем не менее, благодаря отличному подходу к польскому игроку он теперь переживает свое вторую молодость.

И это при том, что Левандовский, как и абсолютно все его партнеры, обязан участвовать в прессинге. Прессинг – вот то глобальное качество, отличающее, выделяющее нынешнюю «Барселону».

Нынешняя «Барселона» играет с более высокой линией защиты. Прессинг начинается у чужой штрафной площади. Этим сначала занимаются игроки атаки, прежде всего вингеры, Педри и Ямаль, затем игроки середины поля, и уже потом Мартинес и Кубарси. В таком невероятно высоком по интенсивности темпе «Барселона» старается играть не 45 или 70 минут, как раньше, а все 90 минут.

Это чаще получается, чем наоборот. Девять побед в десяти стартовых поединках Ла Лиги – тому хорошее подтверждение.

Тому хорошее подтверждение и первая за многие годы победа над «Баварией» в Лиге чемпионов. Причем не просто победа, а разгромная победа.

И вот если «Барса» сумеет продлить свою победную поступь и дальше, то есть, в ближайшем Класико, мы будет иметь все основания для того, чтобы сказать, что нынешняя «Барселона» - уже не та, что раньше. Уже не тот боксер с хрустальным подбородком.

Для шага на качественно новый уровень у сегодняшней «Барселоны» есть практически все. Главное – у нее под это задание есть тренер. Если этот тренер получит главное, чего не достает почти всем его коллегам – время, то не исключено, что в конце нынешнего сезона мы будет говорить о том, что «больше, чем команда» уже вернулась.