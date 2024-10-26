Очередное поражение. Жирона без Цыганкова снова проиграла в Ла Лиге
Каталонцы проиграли «Лас-Пальмасу»
В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Лас-Пальмас» и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария».
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Победу в матче одержал «Лас-Пальмас». Автором единственного гола в матче стал Алекс Муньос, который забил на 42-й минуте.
«Жирона» проиграла уже пятый матч в этом сезоне Ла Лиги. Украинский хавбек Виктор Цыганков пропустил этот матч из-за травмы.
Ла Лига. 11-й тур, 26 октября.
Лас-Пальмас – Жирона – 1:0
Гол: Муньос, 42.
Лас-Пальмас: Силлессен, Муньос, Маккенна, Суарес, Вити (Мармоль, 85), Кампанья (Хави Муньос, 59), Эссугу, Молейро, Родригес (Мата, 85), Фустер (Сандро Рамирес, 60), Фабиу Силва (Макберни, 70).
Жирона: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Крейчи, Давид Лопес, Франсес (Бa, 43), Мартинес, Клуа (Блинд, 66), ван де Бек, Данджума, Миовски, Мизехауй.
Вальядолид – Вильярреал – 1:2
Голы: Силла, 60 (пен) – Барри, 29, Перес, 84.
Райо Вальекано – Алавес – 1:0
Гол: Сивер, 80 (автогол)
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) October 26, 2024
🔴⚪️ #LasPalmasGirona pic.twitter.com/kFPa4topRd
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Результаты матчей тура
Поединок состоится 26 октября в 22:00 по Киеву
Виявляється то не магія тренера а банально брак майстерних виконавців. Не буде Мічел в МанСіті. Не та Жирона що була минуло року. Казка закінчилась?