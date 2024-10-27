Что случилось? Соболева не доиграла матч отбора к турниру WTA 250 в Мексике

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В 1-м раунде квалификации украинка не сумела доиграть матч против Евы Веддер (Нидерланды, WTA 364), отказавшись от борьбы в середине третьего сета.

WTA 250 Мерида. Хард. Квалификация

Ева Веддер (Нидерланды) – Анастасия Соболева (Украина) [7] – 3:6, 6:3, 2:2 RET., Соболева

В третьей партии Анастасия неудачно упала. Украинка продолжила встречу, однако вскоре все-таки снялась. Анастасию беспокоила нога.

Это был первый очный поединок соперниц. В финале отбора к соревнования в Мериде Веддер сыграет против Элизабет Мандлик.

Соболева была вызвана в сборную Украины на матчевое противостояние против команды Австрии, которое состоится 16–17 ноября в Техасе, США.