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Карпаты Львов
26.10.2024 18:00 – FT 1 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 19:59 | Обновлено 26 октября 2024, 20:41
846
2

Львы на волне успеха. Карпаты минимально переиграли Оболонь

Коллектив Лупашко начал первую победную серию в сезоне

26 октября 2024, 19:59 | Обновлено 26 октября 2024, 20:41
846
2
Львы на волне успеха. Карпаты минимально переиграли Оболонь
УПЛ

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после победы над «Рухом» решил сделать существенные ротации в стартовом составе своих подопечных. Вместо Кемкина, дисквалифицированного Мирошниченка, Альвареса, Чачуа, Стенио и Игора Невеса на поле вышли Кинарейкин, для которого это была дебютная игра за «Карпаты», Полегенько, Клименко, Костенко, Пидлепенец и Устименко. В составе же «Оболони» Сергей Шищенко после домашнего разгромного поражения от «Динамо» произвел также кадровые изменения в своем составе. Вместо Федоривского, Дубка, Таранухи вступили в игру Рыбка, Карась и Мороз.

Хозяева поля активно начали игру и довольно быстро открыли счет. Пидлепенец после передачи Жана Педросо нашел в штрафной Бруниньйо, который точно пробил мимо Рыбки, забив свой первый гол в УПЛ (в 6-й игре). Напряжение на поле начало расти и арбитру часто приходилось показывать игрокам желтые карточки, усмиряя игровые страсти. Борьба за мяч продолжалась на подступах к обеим воротам и из-за неточности завершающих передач опасных моментов не возникало.

Во время перерыва в составе гостей произошла замена и на поле вышел Тарануха, выступавший в свое время и за «Карпаты». Соперники оживленно начали второй тайм, в начале которого Бруниньйо пытался завершить атаку дальним ударом, но Суханов помешал это сделать с нарушением правил. Вскоре Тарануха пытался дальним ударом завершить атаку «пивоваров», но пробил слишком неточно.

Игроки «Оболони», учитывая их турнирное положение, пытались избежать поражения. Но из-за неточности завершающих передач и ударов опасных моментов у ворот Кинарейкина не возникало. В частности, не хватало точности завершающего удара Мединского. «Карпаты» тоже пытались закрепить преимущество и создавали моменты. Мог удвоить счет Чачуа, но пробил выше ворот.

В итоге завершилась безвыигрышная домашняя серия «Карпат», продолжавшаяся 4 игры: две ничьи и два поражения. Проигрышная же выездная серия «Оболони» в чемпионате длится 6 игр. «Оболонь» на полях соперников не побеждает в УПЛ на протяжении рекордных для клуба 15 игр: 5 ничьих и 10 поражений. Безничейная же серия «пивоваров» продолжается в УПЛ 5 игр (победа и четыре поражения), что явилось повторением клубного рекорда.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Карпаты» (замены): Чачуа – 6,0, Ігор – 6,0, Рябов – б/о, Шах – б/о, Сакив – б/о.

«Оболонь» (замены): Тарануха – 6,0, Груша – 6,0, Слободян – 6,0, Теслюк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Карпаты» – «Оболонь» - 1:0

Голы: Бруниньо, 10

Предупреждения: Клименко, 8, Педросо, 14, Чачуа, 70, Рябов, 86 — Витенчук, 18, Суханов, 48

«Карпаты»: Кинарейкин – Адамюк, Педросо, Бабогло, Полегенько – Бруниньо (Шах, 76), Клименко (Рябов, 75), Очеретько (Чачуа, 62) – Костенко (Сакив, 83), Устименко (Игорь, 62), Подлепенец.

«Оболонь»: Рыбка – Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо – Мороз (Тарануха, 46), Витенчук (Слободян, 67) – Близниченко (Груша, 67), Черненко, Мединский – Суханов (Теслюк, 77).

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская обл.).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 8 (1) – 8 (0)
Угловые: 3 – 6
Оффсайды: 1 – 2.

КАРПАТЫ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Карпаты - Оболонь отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Nestor Motyl
Ви охуїли кацапи з редакції  написали склади команд кацапською!!!! ДНО ХУЄВЕ а не редакція!!!
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+1
Gargantua81
Оболонь сейчас это сладкая булочка.
Шищенко с игроками низкого технического уровня ставит владение и игру первым номером, а это классический футбольный суицид.
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-1
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