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Премьер-лига
Карпаты Львов
26.10.2024 18:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 12:33 |
54
0

Карпаты – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги

26 октября 2024, 12:33 |
54
0
Карпаты – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Карпаты Львов

В субботу, 26 октября, «Карпаты» в рамках 11-го тура УПЛ на стадионе «Украина» будут противостоять другой «зелено-белой» команде – «Оболони». Игра начнется в 18:00.

«Карпаты» одержали победу над «Рухом» на «Арене Львов» со счетом 1:0, поднявшись на 8 место в таблице и посвятив победу болельщикам на фронте. Теперь у команды есть шанс прервать безвыигрышную серию на домашнем поле, хотя в дерби не сможет сыграть капитан Денис Мирошниченко из-за перебора желтых карточек. «Оболонь» потерпела сокрушительное поражение 1:5 от «Динамо» и остается на 15 месте, продолжая безвыигрышную выездную серию из 14 игр.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Оболонь» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
26 октбря 2024 -
18:00
Оболонь
Победа Карпат 1.74 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Оболонь Киев
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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