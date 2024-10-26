Карпаты Львов

В субботу, 26 октября, «Карпаты» в рамках 11-го тура УПЛ на стадионе «Украина» будут противостоять другой «зелено-белой» команде – «Оболони». Игра начнется в 18:00.

«Карпаты» одержали победу над «Рухом» на «Арене Львов» со счетом 1:0, поднявшись на 8 место в таблице и посвятив победу болельщикам на фронте. Теперь у команды есть шанс прервать безвыигрышную серию на домашнем поле, хотя в дерби не сможет сыграть капитан Денис Мирошниченко из-за перебора желтых карточек. «Оболонь» потерпела сокрушительное поражение 1:5 от «Динамо» и остается на 15 месте, продолжая безвыигрышную выездную серию из 14 игр.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Оболонь» в украинской версии сайта.